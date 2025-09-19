Lansarea iPhone 17 creează cozi de sute de oameni la showroom-ul său din Beijing

Sute de oameni au stat la coadă la magazinul Apple din Beijing în ziua lansării oficiale a iPhone 17, semn că vânzările seriei au un început promițător în a doua cea mai mare economie a lumii. Analiștii sunt de părere că noua serie de smartphones marca Apple ar putea da un impuls crucial la sfârșitul anului pentru cota de piață și vânzările companiei americane în China, pe fondul intensificării concurenței din partea Xiaomi și Huawei, titrează Reuters.

Analiști: iPhone 17 Pro Max, cel mai bine vândut model din noua serie

Analistul Chiew Le Xuan susține că se așteaptă ca livrările de iPhone în China să crească cu 11% față de anul trecut în a doua jumătate a anului, impulsionate de noua serie, contribuind la o creștere de 5% pe tot anul pentru Apple în 2025.

„Se așteaptă ca iPhone 17 Pro Max să depășească performanțele modelului 16 Pro Max, datorită unei reproiectări majore, un factor care a stimulat în mod tradițional cererea de înlocuire în China. Este probabil să devină modelul Apple cu cele mai bune performanțe pe piața chineză în 2026”, susține analistul Chiew Le Xuan.

Unii experți consideră că cel mai puternic model al seriei iPhone 17, Pro Max, va fi cel mai bine vândut model, iar toate modelele ar putea da un impuls important pentru Apple în vânzări. În primele opt săptămâni ale celui de-al treilea trimestru, livrările Apple au scăzut cu 6%, potrivit datelor Counterpoint Research.

Precomenzile nu sunt deschise pentru iPhone Air

Cel mai subțire telefon al Apple, iPhone Air, va fi singurul model din China care va dispune de tehnologia eSIM. Cu toate acestea, producătorul nu a deschis pre-vânzările pentru Air în China și afirmă că disponibilitatea serviciilor eSIM de la China Mobile, China Telecom și China Unicom este supusă aprobării autorităților de reglementare.

Analistul Will Wong a afirmat că Air nu va genera o creștere semnificativă a vânzărilor, deoarece Apple a sacrificat durata de viață a bateriei și calitatea camerei și a sunetului, aspecte apreciate de consumatorii chinezi, pentru a obține un design mai subțire.

Prețuri pentru modelele din gama iPhone 17 în România

iPhone 17 – de la 4.839 de lei;

iPhone Air – de la 6.129 de lei;

iPhone 17 Pro – de la 6.649 de lei;

iPhone 17 Pro Max – de la 7.419 lei.