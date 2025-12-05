Motorola lansează noul Edge 70 în culoarea Pantone a anului / Telefonul este accesorizat cu cristale Swarovski

Motorola anunță o ediție limitată a telefonului Edge 70 în culoarea anului 2026. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, culoarea Pantone a anului este Cloud Dancer (11-4201), o nuanță de alb care transmite „claritate în locul agitației”. De asemenea, telefonul în culoarea anului va fi personalizat și cu o serie de cristale Swarovski.

Ruben Castano, vicepreședinte în cadrul Motorola, a declarat că Cloud Dancer reflectă o mentalitate de design „care celebrează simplitatea ca punct forte”. Fiind cel mai subțire telefon din categoria sa de preț, cu o grosime de doar 5,9 mm, Motorola Edge 70 dispune de o cameră de 50 de megapixeli și o baterie de 4.800 mAh.

Motorola edge 70 în culoarea Pantone a anului 2026, cu cristale Swarovski, va fi disponibil și în România în curând.