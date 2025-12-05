dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
14 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Motorola lansează noul Edge 70 în culoarea Pantone a anului / Telefonul este accesorizat cu cristale Swarovski

Redacția TechRider
5 decembrie 2025
Motorola Edge 70 Cloud Dancer
Sursa foto: Motorola
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Motorola anunță o ediție limitată a telefonului Edge 70 în culoarea anului 2026. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, culoarea Pantone a anului este Cloud Dancer (11-4201), o nuanță de alb care transmite „claritate în locul agitației”. De asemenea, telefonul în culoarea anului va fi personalizat și cu o serie de cristale Swarovski.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Ruben Castano, vicepreședinte în cadrul Motorola, a declarat că Cloud Dancer reflectă o mentalitate de design „care celebrează simplitatea ca punct forte”. Fiind cel mai subțire telefon din categoria sa de preț, cu o grosime de doar 5,9 mm, Motorola Edge 70 dispune de o cameră de 50 de megapixeli și o baterie de 4.800 mAh.

Motorola edge 70 în culoarea Pantone a anului 2026, cu cristale Swarovski, va fi disponibil și în România în curând.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...