O femeie a primit 150.000 de lire despăgubire după ce un telefon LG a provocat un incendiu în casa ei

O femeie a dat în judecată fostul producător de telefoane LG și a obținut despăgubiri în valoare de aproape 150.000 de lire sterline, după ce unul dintre dispozitivele sale a provocat un incendiu în casa ei, relatează BBC. Telefonul defectuos a fost dat în folosință femeii de către angajatorul său, Consiliul North Lanarkshire.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Telefonul în cauză a fost un LG K8

La tribunalul din Edinburgh, un judecător a decis plata de despăgubiri în valoare de 150.000 de lire sterline, 140.000 dintre ele fiind alocați companiei de asigurări. În hotărârea sa, șeriful Robert Fife a spus că telefonul LG în cauză, un LG K8, era utilizat „în mod normal, fiind încărcat cu un încărcător adecvat, în circumstanțe în care un produs standard nu ar fi prezentat defecte”.

Instanța a aflat că încă un telefon (Samsung Galaxy S7) și un laptop au fost lăsate la încărcat, fără ca vreunul să aibă vreun defect.

Ca urmare a incendiului, ea a fost tratată pentru inhalare de fum, ea având antecedente de atacuri de panică și anxietate, care s-au intensificat după incident. Aceasta a lipsit de la serviciu timp de trei luni, și a intentat un proces împotriva LG Electronics UK Ltd, pe care l-a și câștigat.

Șeriful a decis că doamna Parks avea dreptul la despăgubiri în valoare de 149.496 de lire sterline. În 2021, LG a anunțat că își închide divizia de smartphone-uri după ce a avut dificultăți în a concura cu alte mărci.