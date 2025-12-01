OnePlus a dezvăluit mai multe detalii legate de noul 15R / Procesor Snapdragon 8 Gen 5, ecran de 165 Hz și ecran de până la 1.800 de niți

OnePlus a dezvăluit câteva detalii legate de noul său smartphone, OnePlus 15R. Potrivit TechRadar, compania a dat detalii despre chipset-ul telefonului, ecranul său și motorul camerei.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În primul rând, știm acum că OnePlus 15R are un ecran de 165 Hz, ceea ce este în concordanță cu OnePlus 15. Totuși, este o rată de reîmprospătare mai mare decât cea de 120 Hz pe care o veți obține pe majoritatea telefoanelor de ultimă generație, inclusiv pe Samsung Galaxy S25 Ultra și iPhone 17 Pro Max.

Citește și:

De asemenea, știm acum că OnePlus 15R are un ecran AMOLED de rezoluție 1,5K (450 de pixeli pe inch) și o luminozitate maximă de 1.800 de niți. Aceasta este aceeași densitate de pixeli și luminozitate pe care o veți găsi pe OnePlus 15, așa că, deși dimensiunea ecranului nu a fost confirmată, este posibil să se potrivească cu cea a OnePlus 15, de 6,78 inch.

OnePlus 15R, alimentat de Snapdragon 8 Gen 5

Alte detalii recent anunțate includ chipsetul Snapdragon 8 Gen 5 al OnePlus 15R, care este puțin mai slab decât Snapdragon 8 Elite Gen 5 utilizat de OnePlus 15, dar ar trebui să ofere totuși o putere suficientă. Acesta este asociat cu un cip Wi-Fi G2, care, potrivit OnePlus, va permite o conectivitate Wi-Fi puternică oriunde v-ați afla, și cu un cip Touch Response, care ajută OnePlus 15R să detecteze mai rapid comenzile tactile decât dispozitivele concurente.

În cele din urmă, există camerele foto, despre care nu s-au dezvăluit prea multe, dar OnePlus a afirmat că OnePlus 15R utilizează motorul Detailmax pentru a oferi aceeași fotografie și algoritmi avansați pe care îi veți obține cu OnePlus 15. La fel ca acel telefon, OnePlus 15R are, de asemenea, modul Ultra Clear, Clear Burst și motorul Clear Night.

Toate detaliile vor fi dezvăluite pe 17 decembrie, când OnePlus 15R va fi prezentat alături de OnePlus Watch Lite și OnePlus Pad Go 2, o tabletă de 12,1 inci 8K (284 pixeli pe inch) și o luminozitate maximă de 900 niți.