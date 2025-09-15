Samsung trimite un vehicul pentru a prelua telefoanele Galaxy S și Z defecte: Serviciul, disponibil în București și în zonele apropiate

Samsung anunță, într-un comunicat, noi servicii post-vânzare premium, dedicate utilizatorilor de telefoane Galaxy S și Z din București și din zonele apropiate.

Van Service este soluția Samsung care preia telefonul de la domiciliul utilizatorilor, îl repară într-un service autorizat și îl duce înapoi în 24 de ore. Programarea se face direct pe site.

Prin Service Locker, utilizatorii pot lăsa telefoanele defecte la lockerul Samsung instalat la APACA. După ce este reparat, dispozitivul poate fi preluat tot de acolo, inclusiv în weekend.

Compania a anunțat și Loan Service, pentru utilizatorii care nu vor să rămână fără telefon pe durata reparației. Samsung oferă un model de top temporar.

Totodată, prin Buy & Try, compania le permite clienților să cumpere și să testeze modelele Galaxy Z Flip7 sau Fold7 fără riscuri. Dacă produsul nu corespunde așteptărilor, poate fi returnat în termen de 60 de zile.