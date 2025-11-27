Sony a prezentat un nou senzor de 200 MP destinat camerelor pentru smartphone-uri. Denumit LYTIA LYT-901, acesta ar fi cel mai mare senzor de acest tip pentru un telefon. Cu dimensiunea sa de 1/1,12 inch și pixeli de 0,7 microni, senzorul Sony este cu puțin mai mare decât cel regăsit pe modelele Samsung Galaxy S25 Ultra sau Galaxy Z Fold7, afirmă publicația SamMobile.

Zoom 4x de tip optical-quality pe noul senzor Sony

Specificațiile sale includ pixeli de 0,7 µm, zoom de până la 4x prin decuparea senzorului și, ca majoritatea dispozitivelor din ziua de azi, are și AI integrat, pentru a accelera procesarea și a oferi o reproducere superioară a detaliilor din imagini și videoclipuri.

Potrivit comunicatului de presă al Sony, procesarea cu AI oferă imagini de o calitate ridicată în timpul zoom-ului. Spre exemplu, un text peste care este făcut zoom va ieși mai clar cu noul senzor, susține Sony.

Pe ce telefoane am putea vedea senzorul Sony

În postarea sa de pe X, @sondesix susține că Vivo X300 Ultra și Oppo Find X9 vor fi dotate cu noul senzor marca Sony. Totuși, leaker-ul @Universelce susține că telefoanele de la Xiaomi și Honor ar putea avea camera nouă a japonezilor.

Acesta mai adaugă că Samsung nu va folosi noul senzor în viitorul apropiat. Probabil vom vedea de ce este capabil acest aparat foto în martie, deoarece atunci se zvonește că va fi lansat Vivo X300 Ultra, deși inițial probabil doar în China. Apoi, în aprilie, s-ar putea să vedem Oppo Find X9 Ultra echipat cu acesta.