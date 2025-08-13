dark
Sute de telefoane mobile contrafăcute, descoperite într-o mașină din zona Nădlac / Valoarea estimată a dispozitivelor: peste 3 milioane de lei

13 august 2025
Sute de telefoane mobile contrafăcute, estimate la trei milioane de lei, au fost descoperite de polițiștii de frontieră arădeni, care au oprit în zona Nădlac o mașină condusă de un român ce nu avea acte pentru dispozitive, transmite Agerpres.

Mașina a fost oprită în cadrul controalelor aleatorii care au loc pe drumurile din zona de frontieră, după aderarea deplină la Schengen.

„În urma efectuării controlului asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit mai multe cutii în interiorul cărora se aflau telefoane mobile, bunuri pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență. Drept urmare, persoana și autoturismul au fost conduse la sediul instituției pentru verificări suplimentare. Inventarierea bunurilor a relevat un total de 473 de telefoane mobile, susceptibile a fi contrafăcute, estimate la o valoare de 3.074.000 de lei”, a informat, miercuri, Poliția de Frontieră Arad.

Șoferul este cercetat pentru „punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată”.

