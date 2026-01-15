HONOR lansează în România seria Magic8 / Două telefoane, unul pentru segmentul premium, altul mid-range / Ce noutăți aduc

Producătorul chinez HONOR a lansat pe piața din România seria de smartphone-uri Magic8, care include modelele Magic8 Pro și Magic8 Lite, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Telefoanele sunt disponibile la o parte dintre partenerii locali ai companiei începând de joi.

Modelul de top, HONOR Magic8 Pro, este echipat cu procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5 și dispune de un ecran LTPO OLED de 6,71 inci, cu rată de refresh de până la 120 Hz și luminozitate maximă de 6.000 niți.

La capitolul autonomie, este echipat cu o baterie siliciu-carbon de 6.270 mAh, care suportă încărcare rapidă de 100W prin cablu și 80W wireless. Dispozitivul are certificări IP68, IP69 și IP69K pentru protecție împotriva prafului și apei.

Sistemul foto include o cameră principală de 50 MP, o cameră ultra-wide de 50 MP și un modul telefoto de 200 MP, cu funcții de procesare și editare asistate de inteligență artificială.

HONOR Magic8 Lite este poziționat în segmentul mid-range și pune accent pe rezistență. Potrivit companiei, dispozitivul este certificat SGS Triple Resistant Premium Performance și SGS 5-Star Comprehensive Reliability, precum și IP68 și IP69K, standarde întâlnite mai rar în această categorie de preț.

Telefonul integrează o baterie siliciu-carbon de 7.500 mAh, cu încărcare rapidă de 66W, iar producătorul susține că autonomia poate ajunge până la trei zile în condiții de utilizare mixtă. Ecranul OLED de 6,79 inci oferă rată de refresh de 120 Hz și suport pentru afișarea a peste un miliard de culori.

Până la data de 31 ianuarie, HONOR anunță o reducere de până la 200 de euro pentru modelul Magic8 Pro. Ambele dispozitive sunt livrate cu pachetul HONOR Care+ Screen Protection, care include protecție pentru ecran și capacul din spate.