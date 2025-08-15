VIDEO Specificațiile pentru noul Google Pixel 10 Fold au fost scurse pe internet, cu câteva zile înainte de lansarea oficială / Baterie de peste 5.000 mAh, ecran de 3.000 de niți și zoom optic 10x

Google a prezentat noul lor pliabil, Pixel 10 Fold, în urmă cu câteva zile, urmând ca lansarea oficială să aibă loc pe 20 august, unde ar fi trebuit să aflăm și specificațiile noului pliabil. Dar, publicația WinFuture a obținut fișa tehnică ce conține specificațiile noului telefon marca Google.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pixel 10 Fold, similar la exterior cu generația anterioară

Conform fișei tehnice, Google Pixel 10 Fold va arăta similar cu modelul anterior, dar va avea destul de multe modificări la interior. Ce rămâne aproape neschimbat va fi sistemul de camere, singura diferență fiind posibilitatea introducerii unei camere cu zoom optic 10x. Pixel 10 Pro Fold are, printre altele, un ecran exterior puțin mai mare, cu diagonala de 6,4 inch, cu o rată de reîmprospătare maximă de până la 100 hertzi și o luminozitate maximă crescută.

Formatul se schimbă ușor, astfel încât rezoluția ecranului exterior va fi de 2364 x 1080 pixeli. Ecranul interior rămâne identic în ceea ce privește dimensiunea și rezoluția, cu o diagonală de 8 inch și o rezoluție 2076 x 2152 pixeli (format aproape pătrat, aproximativ 373 ppi). Luminozitatea maximă a fost mărită, de la 2.700 de niți la 3.000 de niți.

Dispozitivul este echipat cu noul Google Tensor G5, pe care compania îl oferă cu 16 GB memorie RAM și stocare de 256 GB/512 GB/1 TB. Camerele rămân neschimbate, deci va exista o cameră principală de 48 MP, o cameră ultra-unghi larg de 10,5 MP și un obiectiv telephoto de 10,8 MP. Google afirmă însă că mărirea optică maximă ajunge acum chiar la 10x.

Certificare de rezistență la apă IP68

Există și câteva modificări la baterie. Capacitatea de stocare a energiei a Pixel 10 Pro Fold crește la 5.015 mAh, care poate fi încărcată cu o putere de până la 30W. În 30 de minute, bateria ar trebui să se încarce la 50%. O noutate este suportul pentru încărcarea wireless Qi2, numită PixelSnap, care permite o putere de până la 15W.

Google Pixel 10 Pro Fold va fi certificat pentru prima dată și conform IP68, devenind astfel unul dintre primele dispozitive pliabile care sunt la fel de bine protejate împotriva prafului și a apei ca multe smartphone-uri „normale”. Google a investit, de asemenea, în utilizarea de materiale reciclate, astfel încât cadrul și majoritatea celorlalte metale utilizate provin în proporție de 100% din surse reciclate.

Specificațiile tehnice ale lui Google Pixel 10 Fold

Ecran exterior Ecran OLED Actua de 6,4″, rezoluție 1080 × 2364 px, 408 ppi, 60-120 Hz, HDR de până la 2000 niți, luminozitate maximă de 3000 niți Ecran interior Ecran OLED Super Actua Flex de 8,0″, rezoluție 2076 × 2152 px, 373 ppi, 1-120 Hz, HDR de până la 1800 niți, luminozitate maximă 3000 niți Procesor Google Tensor G5 + cip de securitate Titan M2 RAM 16 GB LPDDR5X Opțiuni de stocare 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Camere principale 48 MP cu unghi larg (ƒ/1.7, 82°), 10.5 MP cu unghi ultra-larg (ƒ/2.2, 127°), 10.8 MP cu teleobiectiv (ƒ/3.1, 23°, zoom optic 5x) Cameră frontală 10 MP (ƒ/2.2, câmp vizual de 87°) Cameră interioară 10 MP (ƒ/2.2, câmp vizual de 87°) Zoom Optic: 0,5x / 1x / 5x / 10x, Digital: până la 20x Stabilizarea imaginii Optic (OIS) + Electronic (EIS) Înregistrare video 4K la 24/30/60 FPS, 1080p la 24/30/60 FPS, slow motion până la 240 FPS, time lapse, HDR10+, Video Boost, Audio Magic Eraser Baterie 5015 mAh (net: 4919 mAh), peste 24 de ore de autonomie a bateriei, până la 72 de ore cu modul de economisire extremă a energiei Încărcare rapidă 50% în 30 de minute cu încărcător USB-C PPS de 30W Încărcare wireless Certificare Qi2 de până la 15W Sistem de operare Android 16 Actualizări de securitate 7 ani de actualizări Android, actualizări de securitate și lansări de funcții Materiale Sticlă pliabilă, aluminiu de calitate aeronautică, certificată IP68, sticlă ultra-subțire în interior Dimensiuni (pliat) 155,2 × 76,3 × 10,8 mm Dimensiuni (deschis) 155,2 × 150,4 × 5,2 mm Greutate 258 de grame Culori Moonstone, Jade Cartelă SIM Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) Conectivitate Wi-Fi 7, Bluetooth v6, NFC, Google Cast, UWB, Thread, GPS GNSS dual band Audio Difuzoare stereo, 3 microfoane, sunet surround, anulare a zgomotului vântului Senzori Accelerometru, giroscop, magnetometru, barometru, senzor de proximitate, senzor de lumină ambientală, senzor cu efect Hall Autentificare Senzor de amprentă, recunoaștere facială, model, PIN, parolă Funcții AI Gemini Nano, Gemini Live , Încercuire pentru căutare, Asistență apel Sustenabilitate 100% aluminiu reciclat, cobalt reciclat, aur, cupru, staniu, pământuri rare, 70% plastic reciclat Garanţie Garanție de 2 ani de la producător Sursa: WinFuture

Google Pixel 10 Pro Fold va fi prezentat oficial pe 20 august 2025, la fel ca celelalte modele, dar livrarea va începe abia pe 9 octombrie 2025. Prețul de pornire pentru versiunea cu stocare de 256 GB va fi probabil de 1.899 euro în Germania.