VIDEO Xiaomi 17 Pro Max va avea un ecran secundar pe spate și cel mai puternic procesor Snapdragon / Gigantul chinez a lansat un teaser cu „clona” lui iPhone 17 Pro Max

Xiaomi ne-a oferit o primă imagine oficială asupra viitoarei sale serii de telefoane Xiaomi 17, care va fi lansată la sfârșitul lui septembrie în China, iar atenția se concentrează asupra modelelor Pro și Pro Max. Ambele modele vor introduce un ecran secundar pe partea din spate, numit de companie Magic Back Screen, după cum titrează PhoneArena.

A doua încercare a lui Xiaomi de a introduce un ecran spate

În loc să urmeze numerotarea obișnuită, Xiaomi a anunțat că va sări peste numărul 16 și va trece direct la seria 17. Mișcarea poate fi considerată strategică, pentru a lupta de la egal la egal cu noua serie iPhone 17 a Apple.

Teaserul arată noul ecran secundar în acțiune, care pare că poate comuta între diferite stiluri de ceas, dar și să fie folosit ca „vizor” pentru selfie-uri realizate cu camerele principale, ca în cazul pliabilelor Motorola Razr 60 sau Samsung Z Flip7. Aceste funcționalități vor fi prezentate integral la lansarea oficială a noului telefon.

Aceasta nu este prima încercare a Xiaomi de a introduce un ecran posterior. În 2021, Mi 11 Ultra a fost livrat cu un mic panou AMOLED de 1,1 inch pe partea din spate. Această versiune avea funcționalități limitate, dar noul Magic Back Screen de pe gama Xiaomi 17 Pro pare a fi o îmbunătățire mult mai ambițioasă.

Noul Snapdragon 8 Elite Gen 5 va alimenta seria Xiaomi 17

Xiaomi mizează în mod clar pe faptul că o schimbare de design remarcabilă, care arată foarte mult ca o „clonă” a lui iPhone 17 Pro Max, în special datorită poziționării ecranului secundar. Combinat cu funcționalități semnificative, noul Magic Back Screen va ajuta noile sale modele de vârf să se distingă. Un ecran secundar pe care îl puteți utiliza efectiv ar putea fi un argument de vânzare puternic, mai ales când oferă un plus de confort fără a fi nevoie să deblocați telefonul.

Sub capotă, seria Xiaomi 17 va fi prima care va utiliza noul chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de la Qualcomm, care va fi lansat oficial săptămâna viitoare. În plus, se spune că Xiaomi va introduce baterii uriașe. Modelul standard ar trebui să aibă o baterie de 7.000 mAh, în timp ce Pro Max ar putea ajunge la 7.500 mAh.