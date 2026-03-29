Creșterea explozivă a muzicii generate de inteligența artificială începe să creeze probleme serioase pe platformele de streaming muzical.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Unele piese ajung pe profilurile greșite, altele sunt atribuite intenționat unor artiști reali. În acest context, Spotify încearcă să recâștige controlul asupra situației.

Compania testează o nouă funcție, aflată momentan în versiune beta, numită „Artist Profile Protection”.

Ideea este simplă, dar cu impact major: artiștii pot verifica lansările înainte ca acestea să apară pe profilurile lor. Practic, nimic nu mai ajunge public fără un filtru suplimentar, potrivit TechCrunch.

Nu este o problemă apărută peste noapte. Spotify recunoaște că situațiile în care muzica ajunge pe paginile greșite există de ani buni. Doar că, între timp, lucrurile s-au complicat. „Muzica ajunge pe paginile greșite ale artiștilor pe platformele de streaming, iar creșterea numărului de piese generate ușor cu AI a agravat problema”, arată compania într-o postare pe blog.

Mai mult, oficialii spun deschis că experiența actuală nu este cea dorită: „Aceasta nu este experiența pe care ne-o dorim pentru artiști pe Spotify și de aceea protejarea identității artistice este o prioritate pentru 2026. Astăzi anunțăm o soluție unică pentru o problemă care afectează streamingul de ani de zile.”

Ce se schimbă concret pentru artiști

Funcția oferă un control direct asupra conținutului. Artiștii incluși în programul beta pot analiza fiecare lansare asociată numelui lor și pot decide dacă o aprobă sau o resping. Doar piesele validate vor apărea pe profil, vor conta în statistici și vor intra în algoritmii de recomandare.

În lipsa acestei aprobări, piesele rămân practic „blocate” înainte de publicare.

De unde apar erorile

Distribuția deschisă a muzicii a fost, ani la rând, un avantaj pentru artiștii independenți. A simplificat accesul și a democratizat lansările. Dar a adus și efecte secundare.

Spotify explică faptul că piesele pot ajunge pe profilul greșit din mai multe motive: erori de metadate, confuzii între artiști cu același nume sau chiar tentative deliberate de a asocia o piesă cu un nume cunoscut.

Impactul nu este minor. „Când se întâmplă acest lucru, poate afecta catalogul, statisticile, Release Radar-ul și modul în care fanii îți descoperă muzica”, transmite compania. Iar frustrarea este reală, atât pentru artiști, cât și pentru public.

Presiunea din industrie devine tot mai mare

Contextul în care apare această funcție nu este întâmplător. Cu doar o săptămână înainte, Sony Music a cerut eliminarea a peste 135.000 de melodii generate de AI care imitau artiști din portofoliul său.

Este unul dintre cele mai clare semnale că industria începe să reacționeze la amploarea fenomenului.

Cine are nevoie, de fapt, de această funcție

Spotify spune că „Artist Profile Protection” nu este gândită pentru toți utilizatorii platformei. Instrumentul vizează în special artiștii care au avut probleme repetate cu lansări incorecte, cei cu nume comune sau pe cei care își doresc un control mai strict asupra conținutului.

Funcția poate fi activată din setările „Spotify for Artists”, atât pe desktop, cât și pe mobil. După activare, orice piesă încărcată sub numele artistului generează o notificare prin e-mail, iar decizia finală îi aparține.

Într-un ecosistem în care AI-ul produce muzică la scară din ce în ce mai mare, astfel de filtre ar putea deveni regula, nu excepția.