Un studiu realizat de Ipsos pentru Asociația Environ arată că majoritatea românilor (86%) păstrează în gospodării telefoane mobile vechi, depozitate prin sertare sau debarale.

Peste jumătate dintre respondenți (56%) dețin două sau trei telefoane vechi, iar aproape o treime (31%) au patru sau mai multe. Cercetarea evidențiază fenomenul numit „sertarul invizibil”, în care echipamentele electrice și electronice scoase din uz nu sunt reciclate, dar nici aruncate, fiind păstrate ani de zile.

Pe lângă telefoane, românii mai păstrează încărcătoare și cabluri (74%), electrocasnice mici (44%), laptopuri și tablete (35%) sau baterii și jucării cu baterii (32%). Valoarea totală a echipamentelor neutilizate dintr-o gospodărie poate ajunge la aproximativ 1.500 de lei în trei din cinci cazuri.

Motivul principal pentru păstrarea dispozitivelor vechi este credința că vor fi folosite în viitor (37%), lipsa informațiilor despre unde pot fi duse pentru reciclare (35%) și așteptarea unor campanii cu beneficii materiale sau vouchere (34%).

Studiul mai arată că unele echipamente ajung direct în deșeurile menajere, mai frecvent în rândul persoanelor cu vârste între 18 și 39 de ani și venituri peste medie. Astfel, 36% depozitează echipamentele defecte, iar 21% le aruncă la gunoiul menajer.

Cercetarea indică și influența reclamelor și social media: 40% dintre români au cumpărat cel puțin un dispozitiv electronic sub influența acestora, iar 60% regretă ulterior achiziția, folosind echipamentele foarte rar.

În medie, telefoanele se înlocuiesc o dată la patru ani, în timp ce electrocasnicele mari aproximativ o dată la opt ani. Femeile înlocuiesc dispozitivele când se defectează, iar bărbații atunci când apar modele cu funcții noi.

Totodată, 83% consideră că electronicele moderne sunt mai puțin rezistente decât cele vechi, accelerând ciclul de înlocuire.

Doar unul din cinci români a reparat ultimul echipament defect, principalele motive fiind costul ridicat (46%). Totuși, 70% ar repara dispozitivul dacă reparația ar costa aproximativ 20% din prețul unui produs nou.

În schimb, doar jumătate ar fi dispuși să cumpere un produs recondiționat, temerile fiind legate de durata de viață (46%) sau diferența de preț insuficientă (20%).

În ceea ce privește reciclarea, studiul arată o încredere scăzută în sistem: doar 30% cred că echipamentele colectate sunt reciclate corect, 46% se tem că ajung la groapa de gunoi, iar 48% nu pot numi nicio organizație implicată în reciclarea DEEE. O treime nu știu unde să ducă electronicele vechi.

Cercetarea identifică două măsuri care ar putea crește reciclarea: simplificarea procesului și stimulentele financiare.

Astfel, 63% ar fi motivați de un voucher sau reducere la achiziția unui produs nou, 57% ar prefera un serviciu gratuit de ridicare de acasă, iar 92% ar preda toate echipamentele din casă dacă reciclarea ar fi la fel de simplă ca returnarea unui colet.

Studiul Ipsos a fost realizat online între 5 și 9 martie 2026, pe un eșantion național reprezentativ de 1.000 de utilizatori de Internet din România, cu vârsta peste 18 ani.