Tehnologie VR și AR, integrată în pregătirea studenților care vor să devină ofițeri la Poliția de Frontieră

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București a pus în funcțiune un laborator de realitate virtuală și augmentată destinat pregătirii studenților din cadrul Departamentului de Poliție de Frontieră, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Laboratorul a fost realizat cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și este echipat cu 26 de seturi de realitate virtuală, mobile și independente, care pot fi utilizate atât în cadrul activităților didactice curente, cât și în alte spații de instruire.

Potrivit instituției, laboratorul de simulare digitală completează metodele clasice de pregătire profesională și are rolul de a familiariza studenții cu situații similare celor întâlnite în activitatea operativă de la frontieră. Programele de instruire sunt dezvoltate în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, iar implicarea specialiștilor din structurile operative are ca scop adaptarea pregătirii academice la cerințele reale din teren.

Echipamentele sunt utilizate în conformitate cu standardele Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și permit participarea la webinarii organizate de agenții europene de profil, precum și vizualizarea unor operațiuni comune desfășurate la nivelul Uniunii Europene.

Prin aceste instrumente, studenții au acces la metode de instruire interactive și pot dobândi o mai bună înțelegere a modului de lucru al structurilor de frontieră europene.