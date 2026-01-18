dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
4 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Tehnologie VR și AR, integrată în pregătirea studenților care vor să devină ofițeri la Poliția de Frontieră

Redacția TechRider
18 ianuarie 2026
casca vision pro apple realitate mixta virtuala
Photo 284173928 © Prostockstudio | Dreamstime.com
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București a pus în funcțiune un laborator de realitate virtuală și augmentată destinat pregătirii studenților din cadrul Departamentului de Poliție de Frontieră, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Laboratorul a fost realizat cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și este echipat cu 26 de seturi de realitate virtuală, mobile și independente, care pot fi utilizate atât în cadrul activităților didactice curente, cât și în alte spații de instruire.

Potrivit instituției, laboratorul de simulare digitală completează metodele clasice de pregătire profesională și are rolul de a familiariza studenții cu situații similare celor întâlnite în activitatea operativă de la frontieră. Programele de instruire sunt dezvoltate în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, iar implicarea specialiștilor din structurile operative are ca scop adaptarea pregătirii academice la cerințele reale din teren.

Echipamentele sunt utilizate în conformitate cu standardele Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și permit participarea la webinarii organizate de agenții europene de profil, precum și vizualizarea unor operațiuni comune desfășurate la nivelul Uniunii Europene.

Prin aceste instrumente, studenții au acces la metode de instruire interactive și pot dobândi o mai bună înțelegere a modului de lucru al structurilor de frontieră europene.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...
733
3 min

INTERVIU Alexandru Mureșan, CEO Renergia: Fenomenul prosumatorilor a cunoscut o dezvoltare „spectaculoasă” / „România a depășit faza inițială. Acum avem nevoie de cultură energetică. Urmează testul maturității energetice” / Comparație cu Ungaria și Bulgaria

Într-o perioadă în care sustenabilitatea și inovația sunt priorități globale, companiile din domeniul energiei regenerabile devin actori-cheie în…
Ionuț Tăpălagă
9 aprilie 2025
Citeste Mai Mult