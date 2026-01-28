ANCOM: Creditul neutilizat de pe cartelele preplătite poate fi recuperat la portarea numărului de telefon

Utilizatorii de servicii de telefonie mobilă care folosesc cartele preplătite și aleg să își porteze numărul într-o altă rețea au dreptul să solicite restituirea creditului rămas neutilizat de la furnizorul de la care pleacă, atrage atenția Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Potrivit instituției, portabilitatea numerelor rămâne un drept fundamental al utilizatorilor, permițând păstrarea numărului de telefon în cazul schimbării furnizorului, în contextul unei piețe caracterizate de oferte în continuă schimbare. ANCOM subliniază însă că soldul rămas pe cartela preplătită nu se transferă automat odată cu portarea numărului.

Pentru a recupera sumele neutilizate, utilizatorii trebuie să formuleze o solicitare expresă către furnizorul de servicii de la care renunță. Măsura are rolul de a proteja drepturile consumatorilor și de a preveni pierderea unor fonduri achitate în avans pentru servicii care nu au fost utilizate.

În funcție de condițiile contractuale aplicabile, furnizorul donor poate percepe o taxă considerată rezonabilă, care trebuie să fie proporțională cu costurile administrative generate de procesarea cererii de restituire a creditului, precizează ANCOM.

Pentru detalii concrete privind procedura, utilizatorii sunt sfătuiți să consulte informațiile publicate pe site-ul furnizorului donor sau să ia legătura direct cu acesta. În situațiile în care apar dificultăți sau refuzuri nejustificate privind returnarea creditului, utilizatorii au posibilitatea să transmită o sesizare către ANCOM, pentru analizarea cazului.

Procesul de portare a unui număr de telefon începe prin depunerea cererii la furnizorul acceptor, respectiv operatorul în rețeaua căruia utilizatorul dorește să se mute. Cererea este ulterior transmisă furnizorului donor pentru validare. În condiții normale, portarea se realizează în termen de trei zile lucrătoare, fără a depăși limita maximă de 25 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.

Data exactă a portării poate fi stabilită de comun acord între utilizator și furnizorul acceptor, în interiorul acestui termen legal. Informații suplimentare despre drepturile utilizatorilor și etapele portării numerelor de telefon sunt disponibile pe platforma www.portabilitate.ro, site administrat de ANCOM.