Deși România se află printre statele europene cu cea mai bună infrastructură de rețea, implementarea completă a tehnologiei 5G este întârziată de factori economici, nu tehnici.

Florin Popa, Business Director al Orange România, consideră că principala provocare ține de rentabilitatea scăzută a pieței locale de telecomunicații, care nu reușește să susțină ritmul ridicat al investițiilor, scrie Economica.net.

„România continuă să fie una dintre cele mai bine echipate țări din punctul de vedere al infrastructurii de rețea. Avem printre cele mai rapide conexiuni și cea mai bună acoperire atât pentru companii, cât și pentru utilizatorii individuali. Însă zona în care trebuie găsite soluții este cea a 5G-ului”, a declarat Popa, la evenimentul GoTech World 2025, desfășurat la București între 11 și 12 noiembrie.

Profitabilitatea scăzută, obstacol în calea extinderii 5G

Potrivit reprezentantului Orange, extinderea completă a rețelei 5G nu este împiedicată de limitări tehnice, ci de un model de piață care nu asigură o profitabilitate suficientă pentru a acoperi investițiile necesare.

„Ne aflăm într-o zonă gri – nu doar în România – din cauza modului de reglementare și a competiției foarte intense. Nevoia de investiții este uriașă, iar pentru a o susține este nevoie ca piața să poată genera profituri pe măsura acestor eforturi”, a explicat Popa.

La jumătatea anului 2024, rețeaua 5G/5G+ a Orange era disponibilă în 58 de orașe din țară, cu viteze de transfer de până la 1,5 Gbps.

Procesul de extindere a fost posibil în urma licitației pentru spectrul 5G, organizată de ANCOM în noiembrie 2022, după mai multe amânări.

Licențele din benzile de 700 și 1500 MHz sunt valabile timp de 25 de ani, începând cu 1 ianuarie 2023, iar cele din banda 3400–3800 MHz, pentru 22 de ani, din 2026. În total, statul român urmează să încaseze 432,6 milioane de euro din licitația 5G, sumele provenind de la Orange, Vodafone și Digi.

Pentru prima dată din 2005, Orange România a raportat o pierdere netă, de peste 860 de milioane de lei în 2024. Compania a explicat rezultatul prin finalizarea procesului de fuziune cu fostul Telekom Romania Communications, precum și prin investițiile majore în extinderea rețelei 5G și în securitate cibernetică.

Totuși, cifra de afaceri a crescut cu 9,2% față de 2023, ajungând la 6,55 miliarde de lei. În vara acestui an, operatorul a anunțat investiții suplimentare de 200 de milioane de euro până la finalul lui 2025 pentru dezvoltarea rețelelor mobile și fixe.

Anterior, CEO-ul Julien Ducarroz atrăsese atenția că piața telecom din România este „dezechilibrată din punct de vedere competitiv”, ceea ce limitează posibilitatea operatorilor de a susține investiții majore în infrastructură.