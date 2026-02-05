CNAIR avertizează șoferii asupra riscului de roaming involuntar la granița cu Serbia

Pe mai multe drumuri din vestul României au fost amplasate panouri prin care șoferii sunt avertizați asupra riscului de roaming involuntar, care poate genera costuri suplimentare chiar și fără părăsirea țării.

Indicatoarele au fost instalate pe drumurile naționale din județul Timiș, la granița cu Serbia, potrivit DRDP Timișoara. Ele atrag atenția că telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele din Serbia, mai ales în zonele unde semnalul acestora este mai puternic decât al operatorilor români.

DRDP Timișoara recomandă șoferilor și pasagerilor să verifice setările telefonului, să dezactiveze roaming-ul de date sau să selecteze manual rețeaua, pentru a evita costuri neașteptate pe factură.

Panourile au fost sau urmează să fie amplasate pe mai multe drumuri naționale din apropierea frontierei, inclusiv: DN 6 Cenad – Sânnicolau Mare, DN 57 Gherman – Jamu Mare – Lățunaș, DN 59A Jimbolia – Cărpiniș, DN 59B Cărpiniș – Iohanisfeld, DN 59C Sânnicolau Mare – Jimbolia, DN 59D Foeni, DN 59E Lunga, DN 59F Dudeștii Vechi – Sânnicolau Mare și DN 59G Dudeștii Vechi – Beba Veche.