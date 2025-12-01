Companiile chineze de telecomunicații Huawei și ZTE au câștigat o serie de contracte în acest an pentru furnizarea de echipamente 5G în Vietnam, un alt semn al consolidării relațiilor dintre Hanoi și Beijing, ceea ce a stârnit îngrijorarea oficialilor occidentali, au declarat pentru Reuters șapte persoane cu cunoștințe directe despre situație.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Timp de ani de zile, Vietnamul a fost considerat reticent în a utiliza tehnologia chineză în infrastructura sensibilă, dar în ultimele luni a acceptat companiile tehnologice chineze, întrucât relațiile uneori reci cu vecinul său din nord s-au îmbunătățit, în timp ce relațiile cu Washingtonul s-au deteriorat din cauza tarifelor aplicate produselor vietnameze.

În timp ce compania suedeză Ericsson și compania finlandeză Nokia au obținut contracte pentru infrastructura de bază 5G a Vietnamului, iar producătorul american de cipuri Qualcomm furnizează echipamente de rețea, companiile chineze au început să câștige licitații mai mici cu operatorii de stat, conform datelor privind achizițiile publice.

Un consorțiu din care face parte Huawei a câștigat în aprilie un contract în valoare de 23 de milioane de dolari pentru echipamente 5G, la câteva săptămâni după ce Casa Albă a anunțat impunerea de tarife vamale asupra produselor vietnameze. ZTE a câștigat cel puțin două contracte, unul săptămâna trecută, în valoare totală de peste 20 de milioane de dolari pentru antene 5G. Prima tranzacție făcută publică a avut loc în septembrie, la o lună după intrarea în vigoare a tarifelor vamale americane.

Excluderea contractorilor chinezi din infrastructura digitală a Vietnamului, inclusiv cablurile submarine de fibră optică, a fost identificată de mult timp de Washington ca o condiție esențială pentru sprijinul în domeniul tehnologiilor avansate.

Huawei și ZTE sunt interzise în rețelele de telecomunicații americane, fiind considerate un „risc inacceptabil” pentru securitatea națională. Suedia și alte țări europene au restricții similare.

Ericsson a refuzat să comenteze cu privire la companiile chineze, dar a declarat că este „pe deplin angajat să-și sprijine clienții din Vietnam”.

„Accesul la rețele sigure și de încredere este esențial pentru toate țările, cu atât mai mult cu cât funcțiile critice ale societății devin din ce în ce mai digitale”, a precizat ministerul suedez de externe într-un comunicat, când a fost întrebat despre contractele chineze 5G în Vietnam.