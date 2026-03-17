Autoritățile iraniene au anunțat confiscarea a câteva sute de dispozitive Starlink, susținând că acestea au fost introduse ilegal în țară cu sprijinul Statelor Unite și al Israelului, potrivit unui comunicat al Ministerului iranian al Informațiilor, citat de agenția Tasnim, preluată de Mediafax.

Conform oficialilor, sistemele Starlink, care oferă acces la internet printr-o rețea de sateliți, ar fi fost folosite în scopuri ostile, inclusiv pentru comunicare neautorizată și activități considerate o amenințare la adresa securității naționale.

Autoritățile susțin că aceste echipamente ar fi intrat în Iran prin rețele de contrabandă coordonate din exteriorul țării.

Ministerul Informațiilor a declarat că operațiunile de identificare și confiscare a terminalelor Starlink vor continua până când „toate terminalele de internet prin satelit aflate în slujba inamicului vor fi complet identificate”.

Monitorizarea comunicațiilor ilegale este considerată o prioritate majoră în contextul actual de securitate.

De asemenea, comunicatul oficial menționează că deținerea, achiziționarea sau utilizarea sistemelor Starlink este considerată o infracțiune gravă, iar persoanele implicate riscă „cele mai severe pedepse”, în special dacă se dovedește că sunt „conectate sau acționează în numele inamicului”.

Măsurile vin pe fondul restricțiilor stricte impuse de autoritățile iraniene asupra accesului la internet și a platformelor externe de comunicare.

În viziunea Teheranului, sistemele Starlink permit ocolirea controalelor statului asupra fluxului de informații.