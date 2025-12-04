Orange testează în premieră în România tehnologia 5G mmWave: Viteze de până la 10 Gbps

Orange România a realizat primele teste locale cu tehnologia 5G millimeter Wave (mmWave) într-o rețea de tip 5G Standalone, scrie Economica.net.

Operatorul a folosit spectru din banda de 26 GHz, pus la dispoziție temporar de ANCOM, în cadrul Orange 5G Lab de la Universitatea Politehnica din București. Testele au indicat viteze maxime de aproximativ 10 Gbps la descărcare și 1,2 Gbps la încărcare.

Compania descrie tehnologia mmWave ca un pas următor în evoluția 5G, potrivit pentru mediile cu trafic intens de date și pentru aplicații precum conectivitate de tip FWA, producție și distribuție video sau soluții imersive. Orange amintește că, în prezent, rețelele 5G din România funcționează în principal în benzile de 700 MHz și 3.500 MHz, cu viteze care ajung în mod obișnuit la circa 1,5 Gbps prin 5G+.

Testarea mmWave a vizat evaluarea capacității acestei benzi largi de frecvențe de a susține viitoarele extinderi ale rețelelor 5G și, pe termen lung, de a facilita tranziția spre standardele 6G. Scenariile vizate includ zone aglomerate precum stadioane și aeroporturi, conexiuni fixe wireless ca alternativă la fibra optică, producții media cu cerințe ridicate de upload, aplicații AR/VR și rețele private cu latență scăzută pentru industrie.

Testul a fost realizat cu echipamente Ericsson și terminale 5G Nokia care includ suport Wi-Fi 7, integrat pentru a utiliza întreaga capacitate a mmWave. Orange subliniază că rezultatele confirmă potențialul combinării 5G SA cu Wi-Fi 7 pentru aplicații care necesită viteze foarte mari.

„Explorarea tehnologiei 5G mmWave într-o arhitectură Standalone reprezintă o premieră națională și un pas înainte în extinderea capabilităților rețelei noastre”, a declarat Marius Maican, Technology Director Orange România, care a subliniat importanța conectivității avansate pentru utilizatorii finali și pentru mediul de afaceri.

Banda de 26 GHz este armonizată la nivel european din 2019 pentru utilizarea în rețele terestre de comunicații electronice de mare viteză. Orange România, parte a grupului internațional Orange, investește constant în dezvoltarea infrastructurii locale, compania ajungând la peste 4,5 miliarde de euro investiți de la intrarea pe piață. Orange 5G Lab, prezent în București și Iași, oferă acces la rețele și echipamente avansate pentru universități, startup-uri și companii care lucrează la soluții bazate pe tehnologia 5G.