Românii sunt printre cei mai mulțumiți europeni de serviciile de telecomunicații – raport Kearney

Românii sunt unii dintre cei mai mulțumiți europeni de serviciile de telecomunicații din țara lor, conform raportului Kearney „European Telecom Health Index”, transmite Wall-Street.ro. Scorul este foarte ridicat, egal cu cel al Norvegiei (86) și depășit doar de cel al Finlandei (91) și al Olandei (88).

Conform raportului, sectorul european de telecomunicații se confruntă cu vulnerabilități, deși a fost mult timp un pionier global. Studiul, bazat pe cinci factori cheie, precum randamentul financiar și percepția clienților, a analizat 20 de piețe europene.

În mod surprinzător, piețele mai mici, cum ar fi Norvegia, Suedia și Elveția, se află în fruntea clasamentului, susținute de o penetrare ridicată a tehnologiilor 5G și a fibrei optice, alături de o satisfacție ridicată a clienților.

Acest lucru demonstrează că dimensiunea nu este un criteriu necesar pentru vitalitatea sectorului, ci implementarea eficientă. În contrast, economii majore precum Germania, Marea Britanie și Italia se situează în jumătatea inferioară a clasamentului.

Investiții și satisfacția clienților

Cu toate acestea, monetizarea investițiilor în rețele 5G și fibră optică rămâne o problemă la nivel european. Doar 38% dintre abonații europeni au adoptat 5G, comparativ cu 51% în America de Nord.

Deși implementarea 5G în România este limitată, alături de Polonia și Belgia, satisfacția clienților este strâns legată de acoperirea rețelei, viteză și valoarea percepută, nu neapărat de prețurile mici. Țări cu servicii mai scumpe, dar mai bune, au clienți mai mulțumiți, demonstrând că oamenii sunt dispuși să plătească mai mult pentru calitate.