SpaceX cumpără licențe de spectru wireless de la EchoStar, într-o tranzacție de 17 miliarde de dolari, crucială pentru extinderea afacerii de conectivitate 5G a Starlink

SpaceX, compania lui Elon Musk, a anunțat luni că va cumpăra licențe de spectru wireless de la EchoStar pentru rețeaua sa de sateliți Starlink, pentru aproximativ 17 miliarde de dolari, o tranzacție importantă, crucială pentru extinderea afacerii incipiente de conectivitate 5G a Starlink, informează Reuters.

Companiile au convenit, de asemenea, asupra unui acord care va permite abonaților Boost Mobile ai EchoStar să acceseze serviciul Starlink direct-to-cell pentru a extinde serviciul de satelit în zone fără acoperire.

Achiziția spectrului permite SpaceX să înceapă construirea și implementarea de sateliți modernizați, conectați prin laser, care, potrivit companiei, vor extinde capacitatea rețelei de telefonie mobilă de „peste 100 de ori”.

Gwynne Shotwell, președinte și director de operațiuni al SpaceX, a declarat că acordul va ajuta compania „să pună capăt zonelor fără acoperire mobilă din întreaga lume… Cu spectrul exclusiv, SpaceX va dezvolta sateliți Starlink Direct to Cell de nouă generație, care vor avea o schimbare radicală în ceea ce privește performanța și ne vor permite să îmbunătățim acoperirea pentru clienți, oriunde s-ar afla aceștia în lume”.

Vestea a determinat creșterea cu 19% a acțiunilor EchoStar la începutul tranzacționării. Acțiunile operatorilor de telefonie mobilă din SUA AT&T și T-Mobile au scăzut cu peste 3%, iar Verizon a scăzut cu peste 2%.

Această evoluție survine pe fondul creșterii rapide a utilizării serviciilor wireless. În 2024, americanii au utilizat un volum record de 132 de trilioane de megaocteți de date mobile, în creștere cu 35% față de recordul anterior, a declarat luni grupul industrial CTIA.

SpaceX a lansat peste 8.000 de sateliți Starlink din 2020, construind o rețea distribuită pe orbita joasă a Pământului, care a înregistrat o cerere din partea armatei, a firmelor de transport și a consumatorilor din zonele rurale.

Aproximativ 600 dintre acești sateliți – pe care SpaceX îi numește „turnuri de telefonie mobilă în spațiu” – au fost lansați din ianuarie 2024 pentru rețeaua directă a companiei, orbitând mai aproape de Pământ decât restul constelației.

Esential pentru lansarea acestor sateliți mai mari este Starship, racheta gigantică de ultima generație a SpaceX, care se află în dezvoltare de aproximativ un deceniu. Lansările de testare din ce în ce mai complexe au adus racheta mai aproape de primele sale misiuni operaționale Starlink, preconizate pentru începutul anului viitor.

Acordul vine la câteva luni după ce Comisia Federală de Comunicații a pus sub semnul întrebării utilizarea de către EchoStar a spectrului de servicii mobile prin satelit și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale de a implementa 5G în țară.

EchoStar a declarat că anticipează că tranzacția cu SpaceX și acordul cu AT&T vor rezolva anchetele FCC.

Un purtător de cuvânt al FCC a afirmat că „acordurile pe care EchoStar le-a încheiat cu AT&T și Starlink au potențialul de a stimula concurența, de a extinde servicii noi și inovatoare la milioane de americani și de a consolida poziția de lider a SUA în domeniul conectivității de nouă generație”.

În august, compania a vândut AT&T licențe naționale de spectru wireless în valoare de 23 de miliarde de dolari.

Președintele Donald Trump a îndemnat anterior EchoStar și președintele FCC, Brendan Carr, să ajungă la un acord amiabil pentru licențele de spectru wireless ale companiei.

SpaceX va plăti până la 8,5 miliarde de dolari în numerar și va emite acțiuni în valoare de până la 8,5 miliarde de dolari. SpaceX a acceptat, de asemenea, să acopere aproximativ 2 miliarde de dolari din plățile de dobânzi aferente obligațiilor de plată ale EchoStar până la sfârșitul anului 2027.

După vânzare, EchoStar va continua să opereze serviciul său de televiziune prin satelit Dish TV, platforma de streaming TV Sling, serviciul de internet Hughes și marca sa Boost Mobile.