Profesorul Omar Yaghi, cercetător la University of California, Berkeley și câștigător al Nobelului pentru Chimie în 2025, a dezvoltat o mașină capabilă să extragă până la 1.000 de litri de apă pe zi direct din aer, inclusiv în condiții de umiditate extrem de scăzută.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Tehnologia, dezvoltată prin compania sa, Atoco, funcționează eficient chiar și atunci când umiditatea aerului scade la 20% sau sub acest prag, un nivel caracteristic multor regiuni deșertice. Dispozitivul ar putea deveni o soluție vitală pentru zonele afectate de secetă severă sau pentru comunitățile rămase fără infrastructură în urma dezastrelor naturale, informează Interesting Engineering.

Cum funcționează „super-buretele” molecular

La baza invenției stă chimia reticulară, un domeniu fondat de Yaghi. Elementul central al tehnologiei îl reprezintă structurile metal-organice (MOF – Metal-Organic Frameworks), materiale sintetice extrem de poroase, concepute la nivel molecular pentru a avea o suprafață internă uriașă.

Doar câteva grame din acest material pot avea o suprafață internă comparabilă cu cea a unei arene sportive. Pe măsură ce aerul circulă prin instalație, MOF-urile captează moleculele de apă în porii lor microscopici. Ulterior, prin încălzire cu ajutorul energiei solare sau al unei surse termice de intensitate redusă, apa este eliberată sub formă de vapori și apoi condensată în lichid potabil.

Spre deosebire de generatoarele atmosferice convenționale, care necesită cantități mari de electricitate pentru a răci aerul, sistemul dezvoltat de Yaghi funcționează independent de rețea, folosind exclusiv căldura soarelui.

O soluție într-un moment critic

Inovația vine într-un context în care peste două miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă sigură, potrivit avertismentelor Organizației Națiunilor Unite. Deși desalinizarea apei marine este utilizată în regiunile de coastă, procesul este energofag și produce reziduuri saline care afectează ecosistemele.

Noul sistem are dimensiunea aproximativă a unui container maritim și poate fi transportat relativ ușor în zone afectate de crize. În regiuni precum Caraibele, unde furtuni devastatoare au distrus infrastructura de apă și electricitate, astfel de unități ar putea asigura rapid apă potabilă fără a depinde de rețeaua energetică.

O motivație personală

Pentru Omar Yaghi, proiectul are și o dimensiune personală. Crescut într-o comunitate de refugiați din Iordania, el a trăit fără apă curentă și își amintește competiția dintre vecini atunci când camionul cu apă ajungea în cartier.

„Știința există; ceea ce ne trebuie acum este curajul de a extinde aceste soluții la scară largă”, a declarat cercetătorul în timpul unui test recent.

Tehnologia se află acum în etapa de trecere de la prototipuri de laborator la producție industrială. Yaghi vorbește despre un viitor al „apei personalizate”, în care gospodăriile ar putea produce singure apa potabilă, la fel cum panourile solare permit generarea energiei proprii.