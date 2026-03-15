Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat versiunea pilot a platformei ROePAS, concepută ca un punct unic de acces la serviciile publice digitale pentru cetățeni, mediul de afaceri și instituțiile publice. Platforma este disponibilă la adresa https://roepas.ro/ro/.

„Platforma oferă acces centralizat și sigur la informații, proceduri online și servicii de asistență, conform Regulamentului (UE) 2018/1724 privind Single Digital Gateway”, precizează ADR. Demersul face parte din proiectul „Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 7: Transformare digitală. ROePAS se integrează cu inițiative europene precum Single Digital Gateway și YourEurope, facilitând schimbul transfrontalier de documente administrative prin principiul Once-Only.

Funcționalități principale

Acces centralizat la servicii digitale și fluxuri electronice integrate.

Servicii publice standardizate și reutilizabile la nivel local.

Autentificare electronică prin eIDAS și ROeID.

Chatbot, chat live, sistem de ticketing și mecanism de feedback conectat cu YourEurope.

Integrări cu Ministerul Justiției, ONRC, ANAF și alte autorități publice.

Migrarea a peste 5.000 de proceduri existente din fostul portal PCUE, asigurând continuitatea serviciilor.

Structura portalului

ROePAS este organizat pe trei componente:

Cetățeni și mediul de afaceri – depunere de cereri online, plăți și obținere de documente. Instituții publice – configurarea și publicarea serviciilor digitale, gestionarea cererilor și a fluxurilor de lucru. Administrare portal – managementul platformei, configurarea procedurilor reutilizabile și administrarea furnizorilor de servicii electronice.

Integrarea instituțiilor

Instituțiile se pot conecta prin trei modalități: exclusiv în ROePAS, prin API și interoperabilitate cu sistemele interne, sau prin redirecționare către portalul propriu, cu sincronizarea statusului solicitărilor. ADR a stabilit un calendar de instruire și onboarding, incluzând sesiuni tehnice și ghiduri operaționale.

„Prin ROePAS, susținem o administrație publică digitală, interoperabilă și orientată către cetățean, reducând sarcina administrativă și facilitând accesul rapid la servicii publice, inclusiv transfrontaliere”, transmite ADR. Platforma va deveni treptat disponibilă pe măsură ce instituțiile validează și actualizează procedurile migrate din fostul portal PCUE, iar echipa de implementare așteaptă feedback de la utilizatori și instituții.