VIDEO Dezbatere USR în Parlament despre riscurile AI și combaterea manipulării online: “Avem nevoie de o colaborare reală între instituții și societate”

Grupul parlamentar USR a organizat luni, la Parlament, o dezbatere cu tema „Inteligența Artificială și detectarea conținutului manipulator”. Evenimentul a vizat impactul noilor tehnologii asupra informării publicului și identificarea unor soluții de protecție a cetățenilor în fața fenomenului dezinformării, potrivit comunicatului de presă.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

La discuții au participat parlamentari din mai multe grupuri politice, reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, ANCOM, DNSC, CNA, ai Reprezentanței Comisiei Europene în România, precum și specialiști din mediul academic și organizații neguvernamentale.

Dezbaterile s-au concentrat pe câteva direcții majore:

adaptarea legislației la ritmul evoluțiilor tehnologice, astfel încât să existe instrumente juridice eficiente împotriva conținutului manipulator;

restricționarea temporară a accesului pentru utilizatorii de rea-credință, ca măsură de limitare a răspândirii materialelor false sau manipulative;

marcarea obligatorie a conținutului generat cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru ca publicul să știe cu claritate sursa informațiilor;

introducerea unor funcționalități de raportare pe platformele online de mari dimensiuni (VLOP), care să permită sesizarea rapidă a materialelor cu potențial manipulator;

evaluarea riscurilor psihologice și sociale asociate expunerii populației la astfel de conținuturi, în special pentru categoriile vulnerabile.

„Inteligența artificială nu este doar o sursă de risc, ci și cel mai puternic instrument pe care îl avem pentru detectarea propagării conținutului fals și manipulator. Nu putem lăsa însă asta doar în sarcina algoritmilor. Doar printr-un efort larg, valorificând soluțiile tehnologice, implementând legislația necesară și accelerând educația oamenilor asupra riscurilor AI, putem construi o barieră eficientă de apărare a românilor de dezinformare și de atacuri hibride purtate în mediul online”, a declarat senatorul Ciprian Rus, președintele Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației.

Senatorul Remus Negoi a precizat că ideile formulate în cadrul dezbaterii vor fi centralizate și folosite ca bază pentru noi propuneri legislative. „Concluziile vor fi analizate, urmând să constituie punct de plecare pentru reglementări și pentru recomandări care să consolideze mecanismele instituționale de prevenire și combatere a fenomenului”, a spus acesta.

În încheiere, senatorul Ștefan Pălărie a subliniat importanța colaborării între instituții și societate: „Avem nevoie de o colaborare reală pentru a combate dezinformarea și manipularea online, într-un context în care inteligența artificială este folosită la maximum. În același timp, trebuie să legiferăm cu responsabilitate, conștienți că tehnologia avansează mai repede decât poate ține pasul orice lege”.

Concluzia generală a dezbaterii a fost că România are nevoie de un cadru legislativ mai bine adaptat progresului tehnologic și de instrumente concrete prin care cetățenii să fie protejați de efectele negative ale inteligenței artificiale folosite în scop manipulator.