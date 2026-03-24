Agenția Națională de Administrare Fiscală, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, va lansa pe 30 martie platforma digitală eLicitatiiANAF, un sistem online dedicat publicității și vânzării bunurilor sechestrate sau intrate în proprietatea statului. Inițiativa face parte din procesul de modernizare a administrației fiscale și este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, potrivit Agerpres.

Noua platformă va permite accesul publicului la informații despre bunurile supuse valorificării și participarea la licitații exclusiv în format online, eliminând necesitatea prezenței fizice, așa cum se întâmpla până acum.

Potrivit instituției, sistemul este structurat în două secțiuni principale: „Publicitate bunuri” și „Licitație bunuri”. În prima etapă, bunurile sunt afișate timp de 30 de zile pentru informarea publicului, perioadă în care persoanele interesate pot consulta detalii și pot solicita programarea unei vizionări. Ulterior, acestea sunt transferate automat în secțiunea de licitație.

Procedura de licitare se desfășoară online, pe durate de 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului. Participanții pot depune oferte, pot achita taxa de participare și sunt notificați automat în cazul în care apar oferte mai mari. Dacă o ofertă este depusă în ultimele 15 minute, termenul de licitație se prelungește pentru a permite supralicitarea.

Prețul de pornire este stabilit pe baza raportului de evaluare, iar pasul de licitare variază între 5% și 15%. La final, câștigător este declarat ofertantul care a propus cel mai mare preț, în conformitate cu prevederile legale. În cazul bunurilor sechestrate, plata poate fi realizată integral sau în rate.

Platforma permite vizualizarea bunurilor fără cont, însă participarea efectivă la licitații este condiționată de înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV). De asemenea, plățile pot fi efectuate online cu cardul, prin transfer bancar sau mandat poștal.

Potrivit declarațiilor oficiale, noul sistem urmărește să asigure acces egal și transparent pentru toți cei interesați, într-un proces descris drept mai rapid și mai eficient. Bunurile scoase la vânzare provin din executări silite pentru recuperarea datoriilor fiscale, precum și din măsuri dispuse în materie penală sau din bunuri intrate în proprietatea statului conform legii.