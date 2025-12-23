Analiză Visa: De la cumpărături cu agenţi AI la progrese majore în utilizarea stablecoin, 2026 va depăşi 2025 în privința plăților digitale

De la cumpărături cu agenţi AI la progrese majore în utilizarea stablecoin, anul viitor va depăşi 2025 în ceea ce priveşte evoluţia plăţilor digitale, relevă o analiză realizată de Visa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Software ultra-performant, dispozitivele mobile disponibile la nivel global, capacitatea de procesare la cerere, volumele aproape nelimitate de date, inteligenţa artificială generativă, calculul cuantic, tehnologia blockchain – toate aceste inovaţii majore accelerează transformări profunde, nu doar la nivelul societăţii în ansamblu, ci şi în modul în care interacţionăm cu banii noştri. Mai mult decât orice altă industrie, cea a plăţilor adoptă aceste tehnologii noi pentru a stimula inovaţia în întreaga lume. În contextul acestei transformări, ne aşteaptă vremuri interesante”, se arată în analiză.

În ultimii ani, lumea a trecut aproape pe nesimţite de la comerţul fizic la comerţul online, la cumpărăturile cu telefonul mobil, iar acum avansăm către comerţul cu agenţi AI – un model în care agenţii acţionează şi tranzacţionează în numele consumatorilor şi al companiilor. În 2026, cumpărăturile asistate de inteligenţa artificială vor deveni o realitate pentru noi toţi, iar comerţul prin agenţi AI va urma în mod natural.

„Cum funcţionează? Ne imaginăm că deschidem aplicaţia ChatGPT, unde avem la dispoziţie un buton nou: ‘Cumpără pentru mine’. Când dăm clic şi programăm agentul AI, se întâmplă trei lucruri: activarea plăţilor – încărcăm cardul preferat – autentificat, tokenizat şi securizat; acum agentul nostru poate cumpăra în siguranţă pentru noi; personalizarea preferinţelor – ne partajăm istoricul şi preferinţele de cumpărături (prin intermediul unui token de date securizat); acum agentul nostru poate face cumpărături pentru noi, întrebându-se: ‘Ce ar alege Andrei dacă ar avea aceste opţiuni de cumpărare?’; controlul cheltuielilor – permitem agentului nostru să facă cumpărături – dar în condiţiile noastre; de pildă: da, pentru călătorii şi mese; nu, pentru asistenţă medicală. Da, dacă factura este sub 500 de lei; nu, dacă este peste”, explică reprezentanţii Visa.

Odată parcurse aceste etape, un agent AI devine asistentul nostru personal de cumpărături. Este un model de învăţare avansată care nu doar caută pe site urile noastre preferate, ci ne înţelege preferinţele pentru a lua decizii în locul nostru, în linie cu ceea ce ni se potriveşte.

„Brandurile de top se aşteaptă deja ca experienţele de cumpărături bazate pe AI să devină o obişnuinţă anul viitor, aşa că tranziţia către un comerţ bazat complet pe agenţi AI va fi şi ea accelerată în 2026. În prezent, Visa, în parteneriat cu alţi participanţi la acest ecosistem, deja furnizează infrastructura şi instrumentele cheie pentru a susţine această evoluţie. Deşi poate părea greu de imaginat acum, nu va dura mult până când va deveni realitate. Inovaţia de astăzi va fi mâine o practică normală de business”, consideră Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România, citată în comunicat.

Potrivit Visa, entuziasmul privind comerţul cu AI este valid, însă trebuie conştientizată şi partea de risc: infractorii pot folosi aceleaşi inovaţii pentru a-şi atinge propriile obiective. Iar ţinta lor principală devine identitatea – prin dezinformări bazate pe inteligenţă artificială (deepfake), escrocherii prin agenţi AI, identităţi sintetice. În trecut, frauda avea loc la nivel de tranzacţie – atacatorii vizau câte o plată pe rând, dar, odată cu progresele tehnologiei AI, răufăcătorii intră acum în profunzimea acestui proces, unde pot compromite întreaga identitate a unui consumator, avertizează experţii Visa.

Odată ce reuşesc asta, controlează toate tranzacţiile iniţiate prin profilul sau identitatea victimei. Este fraudă la scară largă, iar consecinţele pot fi severe.

„Din păcate, în 2026, vom asista la o creştere semnificativă a nivelului de sofisticare şi a volumului acestor atacuri asupra identităţii realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale. Această escaladare va deschide o nouă etapă în lupta pentru protejarea identităţii, marcată de investiţii mai mari, atenţie sporită şi parteneriate extinse. Este o luptă pe care nicio bancă, fintech, comerciant sau instituţie publică nu o poate câştiga singură. Industria se va uni în 2026 pentru a dezvolta capabilităţi comune şi soluţii integrate pentru combaterea fraudelor de identitate şi gestionarea riscului. Visa va juca un rol central în acest efort comun”, subliniază Elena Ungureanu.

Stablecoin-urile – criptomonede susţinute de monedă fiat sau tradiţională – transformă un activ speculativ într-o infrastructură globală de încredere pentru plăţi. Potenţialul stablecoin-urilor de a completa şi consolida ecosistemul global de plăţi din prezent este enorm – în special în pieţele emergente şi în zona tranzacţiilor transfrontaliere. Datorită adoptării Legii GENIUS din SUA şi a unor reglementări similare la nivel mondial, care stabilesc un cadru legislativ clar, lumea este pregătită să parieze masiv pe stablecoin în 2026.

Anul viitor, aşteptările sunt că va fi o creştere semnificativă a utilizării stablecoin-urilor în următoarele domenii: pieţe emergente cu monede locale volatile şi acces limitat la un curs stabil al dolarului american, unde stablecoin-urile pot funcţiona ca mijloc de păstrare a valorii (de exemplu, Argentina); circulaţia transfrontalieră a banilor pentru plăţi între companii, între companii şi consumatori, şi remiteri persoană la persoană, unde soluţiile actuale pot deveni mai eficiente prin valorificarea tehnologiei stablecoin; tranziţie fluidă între segmentele fiat şi cripto, utilizând infrastructura Visa (Portofelele cripto cu un card Visa asociat beneficiază de acceptare globală pentru plăţi, permiţând consumatorilor să cumpere, de exemplu, cafea de la Starbucks utilizând stablecoin-urile şi activele lor cripto – Visa susţine deja peste 130 de programe de carduri conectate la stablecoin-uri în peste 40 de ţări); decontare în reţeaua Visa – clienţii nativi stablecoin pot deconta în reţeaua Visa cu stablecoin-uri USD şi EUR, la fel ca orice altă monedă, iar această capabilitate va continua să se extindă.

Şi totuşi, banii de hârtie nu vor dispărea prea curând, în condiţiile în care există o cantitate enormă de cash în circulaţie la nivel global (aproximativ 11 trilioane de dolari). Acest lucru va accelera însă inovaţia şi creşterea plăţilor digitale în multe ţări în anii următori. Numerarul este pe o curbă descendentă, iar 2026 va fi primul an din istorie când jumătate din totalul plăţilor făcute de consumatori, la nivel mondial, vor fi plăţi digitale.

Acest punct de inflexiune este determinat de inovaţii precum cardurile tap-to-pay şi dispozitivele mobile care permit digitalizarea microtranzacţiilor, unde numerarul era din punct de vedere istoric singura soluţie. Plata biletului de autobuz de 3 lei sau a unei cafele de 10 lei, prin simpla atingere a telefonului de cititorul de carduri, devine tot mai populară în situaţii în care înainte numerarul era categoric preferat. Pentru a digitaliza în continuare numerarul, Visa colaborează cu companii fintech şi aplicaţii digitale din întreaga lume, precum WeChat Pay (China), M-Pesa (Kenya) şi Mercado Pago (America Latină). Inovaţiile locale sunt potenţate de performanţele Visa în materie de securitate, fraudă, risc, soluţionare a litigiilor, brand, încredere, acceptare şi amploare a reţelei globale.

„Aceste tendinţe şi direcţii sunt doar o parte din ce va aduce 2026. Vom asista, de asemenea, la inovaţii în digitalizarea circulaţiei banilor între companii, la evoluţii creative ale portofelelor digitale, la alte mii de IMM-uri care vor accepta plăţi digitale prin intermediul dispozitivelor mobile, la oferte noi şi interesante pentru consumatorii cu venituri mari şi la extinderea continuă a modalităţilor digitale de plată în pieţele din întreaga lume”, concluzionează specialiştii Visa.