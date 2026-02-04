Aproximativ 30 de țări vor să se alăture unui club condus de SUA pentru comerțul cu minerale critice, pentru a reduce dependența de China

Aproximativ 30 de țări doresc să se alăture unui club de aliați și parteneri pentru comerțul cu resurse minerale critice, pentru a-şi reduce dependența faţă de China, a declarat secretarul de interne al SUA, Doug Burgum, la o conferință de marți, transmite RADOR RADIO ROMÂNIA.

Burgum, care conduce și Consiliul Național pentru Energie din SUA, a declarat că țări precum Japonia, Australia și Coreea de Sud s-au alăturat clubului.

„Avem în plan să anunțăm încă 11 astfel de acorduri săptămâna aceasta”, a declarat Doug Burgum la conferința Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

În plus, încă până la 20 de țări au un „interes puternic” să se alăture clubului, care ar beneficia de comerț liber și schimburi, ca și de un preț minim pentru minerale, a spus el.

„În mod obişnuit pentru Statele Unite, suntem oameni ai pieței libere, nu ne place să ne jucăm cu piețele. Dar dacă există cineva care este dominant, care poate inunda piața cu un anumit material, acela are capacitatea de a distruge, în esență, valoarea economică a unei companii sau a producției unei țări”, a spus Doug Burgum.

Administraţia de la Washington a luat măsuri pentru a compensa ceea ce factorii de decizie consideră a fi manipularea prețurilor la litiu, nichel, pământuri rare și alte minerale critice, vitale pentru fabricarea vehiculelor electrice, a armamentului de înaltă tehnologie și a produselor electronice.

Președintele Donald Trump a lansat luni proiectul unui stoc strategic de resurse minerale cunoscut sub numele de Proiectul Seif (Project Vault – n.r.), susținut de un împrumut de 10 miliarde de dolari de la Banca de Export-Import a SUA și de aproape 2 miliarde de dolari din capital privat, la care ar putea apela companiile private.

Departamentul Apărării din SUA are propriul stoc. Doug Burgum a declarat că prețurile minime susținute de clubul de resurse minerale ar atrage capital pe termen lung. „Sectorul privat se poate implica și poate face investiții în minerit și rafinare, știind că va exista o piață și că nu trebuie să-și facă griji că se va prăbuși”, a spus el.

(REUTERS – 3 februarie)/opopescu/cciulu