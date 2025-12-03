dark
CNAIR pregătește concesionarea unor noi spații de servicii pe autostrăzile A7, A1, A0 Nord și DEx12 / Stații de carburanți, încărcare pentru mașini electrice și facilități pentru șoferi

Redacția TechRider
3 decembrie 2025
spatii servicii, A1, A7 autostrazi romania
Sursa foto: Viorel Dudau | Dreamstime.com
Spații de servicii, care includ pompe de alimentare cu carburanți, stații de încărcare electrică, zone de food, toalete și dușuri, vor fi deschise pe patru noi drumuri de mare viteză din România, conform Mediafax.

Directorul CNAIR Cristian Pistol a anunțat că miercuri a fost trimisă către documentația pentru concesionarea unor spații de servicii pe 4 noi drumuri de mare viteză.

Acestea vor fi dotate cu pompe pentru alimentarea cu carburanți, stații de încărcare electrică, zone de snack-food, toalete și dușuri.

Trei dintre noile spații de servicii vor fi deschise pe A7, Autostrada Moldovei, pe care anul viitor se va circula până la Pașcani. Spațiile vor fi amenajate în zona localităților Baba Ana (km 28+400), Valea Râmnicului (km 91+000) și Milcovul (km 131+000).

De asemenea, vor fi deschise spații de servicii pe DEx12 Craiova-Pitești, în zona localității Colonești (Km 83+850), pe A1 (Km 229), pe secțiunea Sibiu-Boița, și pe A0 Nord (km 24), în zona localității Balotești.

Câștigătorii contractelor vor avea la dispoziție cel mult 18 luni de la emiterea ordinelor de începere a lucărilor pentru a deschide publicului aceste noi spații de servicii.

Documentația urmează să fie validată, iar apoi anunțul de licitație va fi publicat în SEAP.

