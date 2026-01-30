Guvernul a aprobat vineri, prin ordonanță, introducerea unui termen de tranziție pentru utilizarea sistemului RO e-Factura, stabilit pentru 1 iunie 2026. Măsura oferă persoanelor fizice impozabile, identificate fiscal prin CNP și care desfășoară activități economice, o perioadă de adaptare înainte de a fi obligate să folosească platforma, informează Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit comunicatului Executivului, termenul de tranziție le va permite contribuabililor să testeze funcționalitățile sistemului și să beneficieze de același tratament ca agricultorii persoane fizice, care au deja o amânare similară. Persoanele deja înregistrate obligatoriu în sistem pot solicita ieșirea temporară din registru, iar cei care nu s-au înscris trebuie să facă acest lucru cu cel puțin trei zile înainte de 1 iunie 2026.

Simplificarea înregistrării fiscale pentru sedii secundare

Ordonanța vizează și reducerea birocrației înregistrării fiscale a sediilor secundare care au cel puțin un angajat cu salariu sau venituri asimilate salariilor. Astfel, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost modificată pentru a simplifica procedurile pentru contribuabilii cu mai multe sedii secundare:

Contribuabilii cu mai multe sedii secundare în aceeași unitate administrativ-teritorială vor desemna unul dintre acestea ca „sediu secundar desemnat”, iar plata impozitelor se va face folosind codul fiscal al sediului desemnat, indiferent de numărul celorlalte sedii secundare.

Se elimină obligația de înregistrare fiscală a sediilor secundare care plătesc salarii și venituri asimilate salariilor, dacă acestea se află pe raza teritorială a domiciliului fiscal al contribuabilului.

Reguli similare se aplică și pentru sedii secundare deja înființate, care trebuie să notifice organul fiscal până la 30 iunie 2026 privind sediul desemnat. În acest interval, aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul de procedură fiscală pentru neînregistrarea sediului secundar este suspendată.

Potrivit Guvernului, măsurile adoptate urmăresc simplificarea proceselor fiscale și reducerea sarcinii administrative pentru persoanele fizice și firmele cu multiple sedii, aliniindu-se totodată cu obiectivele de digitalizare și debirocratizare a administrației publice.