Cât încasează Primăria Capitalei din parcări din cele peste 30.000 de parcări albastre din București

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că sunt peste 30.000 de locuri de parcare albastre (cu taxă) în București. Acesta a mai declarat, pentru Digi24, că veniturile generate de acestea ajung la 70 de milioane de lei, deși pierderile primăriei sunt de peste 11 ori mai mari.

Bujduveanu susține că numărul a crescut de la 12.000 când regulamentul de parking a fost implementat în 2017, la peste 30.000 de parcări albastre în momentul de față.

„Astăzi suntem la peste 30.000 de parcări albastre la nivelul municipiului București. Generează un venit de peste 70 de milioane de lei pe an”, a explicat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

Declarația vine după ce a apărut informația potrivit căreia primăria Capitalei are de recuperat 779 de milioane de lei din amenzi neplătite. Angajații companiei locale care se ocupă de parcări (Compania Municipală Parking București SA) au emis note de constatare în valoare de:

24.682 de milioane de lei pentru anul 2025;

30.730 de milioane de lei pentru anul 2024;

34.430 de milioane de lei pentru anul 2023.

Potrivit PMB, această situație generează un prejudiciu în valoare de „779.199.200 lei, reprezentând 3.895.996 de note de constatare neîncasate, rezultate din verificările efectuate prin intermediul sistemelor digitale de monitorizare de înaltă precizie”, potrivit Digi24.