RAPORT Cel mai căutat loc de muncă de români este cel de șofer / Căutările de joburi, în scădere cu aproape 15% față de anul trecut

Cel mai căutat loc de muncă de români anul acesta a fost cel de șofer, în special cei de categoria B, de distribuție sau de TIR, potrivit unui raport al unei platforme de recrutare, citat de StartupCafe.ro. Conform raportului eJobs, căutările sunt în scădere cu 14,9% față de anul trecut.

Ce alte locuri de muncă mai sunt căutate de români

Cuvântul-cheie „șofer” a fost căutat de 1,35 de milioane de ori, având cele mai multe căutări pe platforma de recrutare online. Următorul clasat se află „contabil”, cu 681.000 de interogări. În acest caz, observăm o creștere de 51,8% față de anul trecut.

Tot cu un procent de creștere, dar mai mic (19%) se află și căutările pentru poziția de asistent medical, poziție pentru care candidații au făcut 626.000 de interogări. Aproape 534.000 de căutări au apărut pentru joburile disponibile în call-centere, interesul candidaților mergând aproape în exclusivitate către pozițiile de operator call-center.

De altfel, sectorul de call-center s-a aflat și anul acesta în topul celor mai mari angajatori, în funcție de numărul de locuri de muncă scoase în piață, dar și una dintre primele opțiuni ale tinerilor aflați la început de carieră, cu experiență minimă sau aflați chiar la prima angajare.

eJobs: Salariile au rămas competitive

Un alt cuvânt-cheie care a generat interes în căutări este „inginer”, cu 530.000 de interogări. Cele mai populare specializări au fost cele de inginer constructor, inginer mecanic, inginer de instalații, inginer chimist sau inginer proiectant.

Cei care au vrut să își schimbe locul de muncă au reușit să facă asta relativ ușor, iar salariile au rămas competitive”, a spus Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Joburile remote rămân și în 2025 atractive pentru cei care își caută un loc de muncă, în creștere chiar cu 48% față de anul trecut. Astfel, cuvintele-cheie „remote” sau „acasă” au fost folosite de 244.000 de ori de către cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Pe de altă parte, numărul de joburi remote înregistrează o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut și acum mai reprezintă doar 3,6% din numărul total de locuri de muncă scoase în piață anul acesta.