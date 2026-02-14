Primăria Municipiului București va implementa un sistem de semaforizare inteligentă în 580 de intersecții din Capitală. Investiția este estimată la 51,9 milioane de euro și urmează să fie finanțată din fonduri europene nerambursabile.

Proiectul are ca obiectiv reducerea blocajelor din trafic, scăderea nivelului de poluare și prioritizarea transportului public. Sistemul va funcționa integrat și va permite ajustarea automată a timpilor de semaforizare în funcție de fluxul de trafic.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a PMB, intersecțiile vor fi echipate cu senzori magnetometrici montați în asfalt și pe stâlpi, camere video cu funcții avansate și programe de inteligență artificială. De asemenea, vor fi instalate sisteme automate de dirijare a circulației. Pentru pietoni sunt prevăzute butoane speciale și dispozitive acustice pentru creșterea siguranței la traversare.

„Intersecțiile vor fi dotate cu senzori magnetometrici în asfalt și pe stâlpi, camere video dotate cu funcții moderne și programe de inteligență artificială, automate de dirijare a circulației, iar pentru pietoni, butoane și dispozitive acustice și multe alte soluții tehnice inovative”, se arată în mesajul publicat de PMB.

Sistemul va colecta date în timp real și va sincroniza semafoarele în funcție de intensitatea traficului. Timpii de așteptare vor putea fi modificați automat, în funcție de numărul de vehicule sau de prezența transportului public.

Un element central al proiectului este acordarea de prioritate mijloacelor de transport în comun. Conform PMB, autobuzele și troleibuzele vor putea beneficia de timpi de semaforizare favorabili, astfel încât să respecte mai ușor programul de circulație.

Autoritățile estimează că noul sistem va contribui la fluidizarea traficului rutier, la reducerea emisiilor poluante și la îmbunătățirea serviciilor de transport public din București.

Implementarea proiectului va fi realizată în patru etape. În prima etapă vor fi modernizate 92 de intersecții și treceri de pietoni. Vor fi montate 305 camere video și aproximativ 1.500 de senzori. A doua etapă presupune amenajarea unui centru de comandă la parterul Centrului Integrat Municipal pentru Situații de Urgență București.

În etapele următoare vor fi modernizate alte 185 de intersecții și treceri de pietoni, iar ulterior ultimele 270 de intersecții incluse în proiect.

Studiile de fezabilitate pentru primele două etape sunt finalizate în proporție de 95%. În prezent, autoritățile pregătesc documentația necesară pentru accesarea fondurilor europene.