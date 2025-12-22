Blackout masiv în San Francisco: Haos în trafic și peste 130.000 de locuitori afectați

O întrerupere majoră de electricitate a lovit sâmbătă seara San Francisco, lăsând în beznă peste 130.000 de locuitori și provocând perturbări serioase în trafic. Semnalele luminoase de circulație au încetat să funcționeze, iar zeci de taxiuri autonome Waymo au rămas blocate, relatează The Guardian, citat de Mediafax.

Incidentul a avut loc în cursul serii și a afectat zone întinse ale orașului. Conform datelor furnizate de compania Pacific Gas & Electric (PG&E), aproximativ 30% dintre consumatorii din San Francisco au rămas fără energie electrică la apogeul avariei. De-a lungul zilei, au fost semnalate mai multe întreruperi, cu impact serios atât asupra locuințelor, cât și asupra firmelor.

Pe rețelele sociale au circulat fotografii și filmări care surprind străzi complet întunecate, pietoni traversând intersecții fără semafor și poduri vizibile doar în lumina farurilor mașinilor.

Blackout-ul a dus la scoaterea din uz a semafoarelor din zone mari ale orașului. Absența semnalizării a creat situații periculoase pentru participanții la trafic, determinând autoritățile să intervină rapid.

Primarul Daniel Lurie a transmis un mesaj video prin care i-a îndemnat pe locuitori să rămână acasă și să evite deplasările, avertizând asupra blocajelor grave din trafic. Poliția a fost mobilizată în intersecțiile și arterele aglomerate pentru a dirija circulația.

Unul dintre efectele cele mai vizibile ale penei de curent a fost oprirea bruscă a numeroase vehicule autonome Waymo. Lipsa semafoarelor le-a împiedicat să continue deplasarea, acestea rămânând staționate pe carosabil sau în intersecții

Imagini publicate online arată grupuri de câteva robotaxiuri blocate, în timp ce șoferii obișnuiți încercau să le ocolească. În anumite zone, aceste opriri au dus la formarea de ambuteiaje considerabile, agravate de ploaia din acea seară.

Ulterior, compania Waymo a confirmat suspendarea temporară a serviciului de ride-hailing în San Francisco și în zona golfului. „Ne-am oprit temporar activitatea din cauza extinderii penei de curent. Colaborăm cu autoritățile locale și dorim să reluăm serviciile în cel mai scurt timp”, a transmis un reprezentant al companiei.

Blackout-ul a readus în atenție dependența vehiculelor autonome de infrastructura orașului. Chiar dacă Waymo susține că mașinile sale sunt mai sigure decât cele conduse de oameni în anumite privințe, situația de sâmbătă a demonstrat cât de rapid pot apărea probleme atunci când sisteme esențiale – precum rețeaua electrică sau semafoarele – nu mai funcționează.

Waymo operează în prezent singurul serviciu de taxi autonom cu plată din SUA fără șofer sau supraveghetor la bord, având o flotă de aproximativ 2.500 de vehicule. Cu toate acestea, compania a mai fost în trecut subiectul unor investigații federale privind comportamentele imprevizibile ale mașinilor autonome.