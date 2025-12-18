BRD lansează plăţile RoPay în e-commerce / Primele tranzacții au fost deja realizate

BRD Groupe Societe Generale a lansat oficial funcţionalităţile RoPay pentru plăţile instant în e-Commerce, prin care clienţii pot efectua plăţi direct din aplicaţiile de mobile banking, utilizând deep-link, scanare cod QR şi funcţionalitatea de refund tot ca o plată instant.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conform unui comunicat al băncii, primele tranzacţii live au fost realizate împreună cu Serve Ceptura, producător român de vinuri, şi procesatorul de plăţi EuPlătesc.ro, transmite Agerpres.

„Prin această implementare, BRD se numără printre primele bănci din România care activează plăţile RoPay pentru comerţul online, contribuind la dezvoltarea ecosistemului de plăţi instant şi la modernizarea experienţei de plată pentru clienţi şi comercianţi”, se menţionează în comunicat.

RoPay este serviciul naţional de plăţi instant dezvoltat sub coordonarea Transfond şi a Asociaţiei Române a Băncilor, şi permite iniţierea rapidă a plăţilor direct din aplicaţiile mobile banking, de la un cont bancar la altul.

„Lansarea RoPay e-Commerce reprezintă un pas important în strategia noastră de digitalizare şi de dezvoltare a soluţiilor moderne de plăţi şi cash management pentru clienţi. RoPay aduce un mod simplu, intuitiv şi complet securizat de a plăti online. Susţinem transformarea digitală a pieţei şi a companiilor prin confirmarea instant a încasărilor şi optimizarea cash-flow-ului”, a declarat Jean-Philippe Guillaume, director general adjunct, coordonator al Polului Corporate, BRD Groupe Societe Generale, citat în comunicat.

RoPay e-commerce aduce o serie de avantaje care transformă experienţa de plată online. Tranzacţiile se realizează instant, direct din aplicaţia de mobile banking, fiind procesate şi decontate în timp real, 24/7, pe tot parcursul anului. Sistemul contribuie la reducerea riscurilor operaţionale şi la diminuarea fraudei, iar iniţierea plăţii este extrem de simplă, prin deep link sau cod QR. În plus, oferă posibilitatea unui refund rapid, ceea ce creşte satisfacţia clienţilor. Pentru comercianţi, beneficiile sunt: confirmare imediată a plăţii, reconciliere simplificată, optimizarea fluxului de numerar şi costuri reduse.

BRD Groupe Societe Generale operează o reţea de 356 de unităţi. La finalul lunii septembrie 2025, activele totale ale băncii se ridicau la 94 miliarde lei.

BRD face parte din Societe Generale, o bancă europeană de prim rang şi un actor major în economie de peste 160 de ani. Grupul Societe Generale are 119.000 de angajaţi care servesc peste 26 de milioane de clienţi în 62 de ţări din întreaga lume şi operează prin trei linii de business complementare, care integrează oferte ESG pentru toţi clienţii săi: retail banking în Franţa, private banking şi asigurări; global banking şi soluţii pentru investitori; mobilitate, retail banking internaţional şi servicii financiare

Transfond, administratorul şi operatorul Casei de Compensare Automată a plăţilor interbancare de retail, este principalul partener al comunităţii financiar-bancare din România în domeniul plăţilor interne şi transfrontaliere, atât în lei, cât şi în euro, exploatând la maximum infrastructura şi know-how-ul de care dispune. Acţionariatul este format din Banca Naţională a României şi 16 bănci comerciale active pe piaţa locală.