BREAKING Electronic Arts, jucător important pe piața de gaming din România, semnează un acord de privatizare de 55 de miliarde de dolari cu PIF și Silver Lake

Producătorul de jocuri video Electronic Arts a anunțat că a acceptat să fie privatizat de un consorțiu într-o tranzacție de 55 de miliarde de dolari, aceasta fiind una dintre cele mai mari achiziții din sector. Reuters titrează că tranzacția pentru producătorul „Battlefield” subliniază modul în care investitorii cu resurse financiare considerabile pariază pe valoarea durabilă a francizelor de jocuri de succes, pe măsură ce industria se redresează după o perioadă îndelungată de recesiune.

Consorțiul este format din firma de capital privat Silver Lake, Fondul de Investiții Publice din Arabia Saudită și Affinity Partners. În cadrul tranzacției, cea mai mare achiziție prin îndatorare din istorie, acționarii EA vor primi 210 dolari pe acțiune în numerar, ceea ce reprezintă o primă de 25% față de prețul de închidere al acțiunilor din 25 septembrie, înainte de apariția informațiilor despre tranzacție.

Oferta vine într-un moment crucial pentru Electronic Arts, care se pregătește să lanseze mult așteptatul „Battlefield 6” într-o industrie în care jucătorii rămân fideli titlurilor consacrate și recunoscute.

Tranzacția, care se preconizează că va fi finalizată în primul trimestru al anului fiscal 2027, va fi finanțată printr-o combinație de numerar de la PIF, Silver Lake și Affinity Partners, precum și printr-o reînnoire a participației existente a PIF în EA.

Divizia din România a Electronic Arts este una dintre cele mai mari companii de jocuri video, alături de Ubisoft și Amber Studio. Industria de gaming românească a depășit venituri de 343 de milioane de euro în 2024.