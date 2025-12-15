Bucureștiul este cel mai bine clasat oraș din Europa de Est în topul ecosistemelor de startup-uri din domeniul inteligenței artificiale. Capitala României este singurul oraș din regiune care intră în top 30 european, potrivit celui mai recent raport realizat de StartupBlink.

Clasamentul arată că orașele din Europa de Est reprezintă 21% din totalul centrelor europene analizate pentru performanța în inteligența artificială. În acest context, poziția Bucureștiului confirmă rolul său de principal punct de referință regional pentru companiile aflate la început de drum care dezvoltă soluții bazate pe AI.

Tallinn și Moscova, pe podiumul regional

Pe locul al doilea în Europa de Est se află Tallinn. Capitala Estoniei pierde zece poziții în clasamentul european față de ediția anterioară, însă rămâne unul dintre cele mai importante centre digitale din regiune. Moscova ocupă locul al treilea, menținând o prezență constantă în ierarhiile dedicate tehnologiilor avansate.

Istanbul, cea mai rapidă creștere din regiune

Istanbul se remarcă prin cea mai rapidă creștere dintre primele orașe est-europene. Metropola turcă avansează cu 29 de poziții în clasamentul european și urcă două locuri la nivel regional. Evoluția reflectă intensificarea investițiilor și extinderea ecosistemului local de inteligență artificială. Praga completează topul primelor cinci orașe din Europa de Est.

Ierarhia globală: San Francisco păstrează supremația

La nivel mondial, primele poziții sunt ocupate în continuare de orașe din Statele Unite. San Francisco își păstrează statutul de lider global, deși diferența față de New York, aflat pe locul al doilea, s-a redus semnificativ în ultimii ani. Raportul indică faptul că ecartul dintre cele două orașe este mult mai mic decât în urmă cu câțiva ani.

Londra se situează pe locul al treilea la nivel global și rămâne cel mai bine clasat oraș european în clasamentul startup-urilor. Scorul său este de aproximativ două ori mai mare decât cel al Parisului, care ocupă a doua poziție în Europa. Topul mondial este completat de Los Angeles și Beijing.

Beijing intră în top 5 mondial

Beijingul a înregistrat una dintre cele mai ridicate rate de creștere din clasament. Această evoluție a permis capitalei Chinei să urce în top 5 global, depășind Bostonul. Orașul american coboară astfel pe locul șase, după ce nu a reușit să țină pasul cu dinamica din Asia.

România pierde teren în clasamentul general al ecosistemelor de startup-uri

Raportul StartupBlink analizează și ecosistemele de startup-uri la nivel general, nu doar pe segmentul inteligenței artificiale. Din această perspectivă, România continuă să piardă poziții în clasamentul global. Țara coboară patru locuri și ajunge pe poziția 48, fiind plasată între Grecia și Letonia, și după alte state din regiune, precum Bulgaria și Ucraina.

Nevoia de măsuri suplimentare pentru susținerea antreprenoriatului

Documentul menționează și rolul programelor publice în susținerea antreprenoriatului. Inițiative precum Start-Up Nation și Startup Plus sunt indicate ca forme de sprijin pentru companiile aflate la început de drum. În același timp, raportul subliniază necesitatea unor măsuri suplimentare.

„Sunt necesare eforturi legislative mai bine structurate pentru a crea un climat investițional competitiv la nivel global. De asemenea, îmbunătățirea educației antreprenoriale, în special în licee și prin programe dedicate, ar putea contribui la consolidarea ecosistemului”, se arată în raportul StartupBlink.

În ansamblu, datele evidențiază poziția puternică a Bucureștiului în clasamentele dedicate inteligenței artificiale, într-un peisaj regional în continuă schimbare. Evoluția generală a ecosistemului de startup-uri din România rămâne, însă, un subiect de interes pentru mediul de afaceri și pentru autorități.