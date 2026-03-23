Internetul se schimbă rapid, iar una dintre cele mai vizibile transformări vine din zona inteligenței artificiale. Potrivit lui Matthew Prince, CEO-ul Cloudflare, ne apropiem de un moment în care boții vor genera mai mult trafic decât utilizatorii reali.

Declarația a fost făcută în cadrul conferinței SXSW din Austin, unde executivul a explicat că ritmul de creștere al AI-ului este fără precedent.

Potrivit estimărilor sale, până în 2027, traficul produs de boți ar putea depăși traficul uman la nivel global, potrivit TechCrunch.

Traficul generat de boți era doar 20%

De altfel, fenomenul este deja vizibil. Înainte de explozia AI, aproximativ 20% din traficul online era generat de boți — în principal crawlerul Google și câțiva roboți legitimi. Restul erau, în mare parte, instrumente folosite de actori rău intenționați.

Astăzi însă, lucrurile stau diferit.

„Odată cu apariția inteligenței artificiale generative și cu nevoia ei aproape nesățioasă de date, vedem o creștere accelerată și estimăm că, în 2027, traficul generat de boți va depăși traficul uman”, spune Matthew Prince.

De ce generează AI atât de mult trafic

Explicația este simplă, dar impactul — uriaș. Boții AI navighează internetul într-un mod complet diferit față de oameni.

„Dacă un om ar face o sarcină — să spunem că vrei să cumperi o cameră foto — ai vizita poate cinci site-uri. Agentul tău sau botul care face asta în locul tău va accesa de obicei de 1.000 de ori mai multe site-uri decât un om”, explică CEO-ul Cloudflare. „Asta înseamnă că ar putea vizita 5.000 de site-uri. Și acesta este trafic real și o sarcină reală, pe care toată lumea trebuie să o gestioneze.”

Cu alte cuvinte, fiecare interacțiune cu un chatbot poate genera un volum de trafic mult mai mare decât o simplă căutare clasică.

Presiune tot mai mare pe infrastructura internetului

În paralel, infrastructura internetului începe deja să simtă presiunea. Prince face o comparație relevantă cu perioada pandemiei de COVID-19, când platformele de streaming — YouTube, Disney sau Netflix — au împins rețeaua aproape de limitele sale.

Diferența este că, de această dată, nu mai vorbim despre un vârf temporar.

„Această creștere este mai graduală, dar, spre deosebire de perioada COVID, când a existat un vârf rapid urmat de stabilizare, acum vedem cum traficul crește constant și nu există semne că s-ar opri”, spune el.

„Sandbox-uri” pentru agenții AI

În acest context, industria începe deja să caute soluții. Una dintre direcțiile discutate este dezvoltarea unor „sandbox-uri” dedicate agenților AI — medii izolate în care aceștia pot rula sarcini fără a afecta restul sistemelor.

„Ne gândim cum putem construi infrastructura de bază în care, la fel de ușor cum deschizi un tab nou în browser, să poți crea cod nou care să ruleze și să deservească agenții existenți”, explică Prince.

Scenariul pe care îl conturează nu este deloc modest. În viitorul apropiat, ar putea fi create milioane de astfel de „sandbox-uri” în fiecare secundă.

O oportunitate uriașă pentru infrastructura cloud

Evident, toate acestea vin cu un cost tehnic major: centre de date, servere și o capacitate uriașă de procesare. Iar pentru companii precum Cloudflare, care oferă servicii de infrastructură, securitate și optimizare a traficului, această tendință reprezintă atât o provocare, cât și o oportunitate.

Compania gestionează deja o parte semnificativă din internet — aproximativ o cincime dintre site-uri folosesc infrastructura sa — și oferă inclusiv instrumente prin care firmele pot bloca traficul AI nedorit.

AI schimbă complet modul în care folosim internetul

În final, însă, mesajul CEO-ului Cloudflare merge dincolo de cifre și infrastructură.

„Cred că ceea ce oamenii nu înțeleg pe deplin despre AI este că reprezintă o schimbare majoră”, spune el. „La fel cum am trecut de la desktop la mobil, AI este o nouă transformare… modul în care vom consuma informația va fi complet diferit.”

Iar dacă estimările se confirmă, internetul următorilor ani ar putea arăta fundamental diferit — dominat nu de utilizatori, ci de agenți software care navighează în locul lor.