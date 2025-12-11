Canada a prezentat un plan pentru a atrage în ţară o mie de cercetători de talie mondială, proveniţi din diverse domenii, pe fondul unei competiţii internaţionale acerbe şi al reducerii finanţărilor pentru ştiinţă în Statele Unite, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Vom atrage 1.000 de noi cercetători foarte talentaţi aici, la Montreal, în Quebec şi în Canada şi vom avea cel mai mare buget din lume pentru a face acest lucru”, a declarat ministrul industriei, Melanie Joly.

Cercetătorii vizaţi de Ottawa vor putea proveni din diferite domenii: inteligenţă artificială, medicină, inginerie, chimie, aerospaţial, etc.

Într-un comunicat, guvernul a declarat că lansează „unul dintre cele mai ample programe de recrutare de acest fel din lume”, în valoare de 1,7 miliarde de dolari canadieni (1,05 miliarde de euro) pe 12 ani.

Această sumă va servi în special la finanţarea salariilor acestor talente de nivel mondial şi ale echipelor lor, la crearea unor noi infrastructuri de cercetare, precum şi la acordarea de stimulente pentru cercetătorii aflaţi la început de carieră.

„Unele ţări aleg să întoarcă spatele libertăţii academice, noi nu vom face asta”, a declarat Melanie Joly, întrebată dacă Canada intenţionează să profite de tăierile bugetare decise de administraţia lui Donald Trump care ar putea slăbi cercetarea americană.

Potrivit acesteia, mai mulţi oameni de ştiinţă americani s-au arătat deja interesaţi de posibilitatea de a se stabili în Canada pentru a-şi continua activitatea.

„De multă vreme, în Canada vorbim despre exodul creierelor, dar pentru prima dată de 30-40 de ani vom fi în măsură să atragem aceste creiere şi, mai ales, să-i aducem înapoi acasă pe ai noştri”, a continuat responsabila.

În acest context, Ottawa prevede să ofere un „sprijin specializat” cercetătorilor pentru a accelera procesarea cererilor lor de imigrare.

Ţara, cu 41 de milioane de locuitori, găzduieşte puţin peste o sută de universităţi, cele mai cunoscute fiind Universitatea din Toronto, Universitatea McGill şi Universitatea Columbia Britanică.