CEC Bank a anunțat lansarea unei noi facilități în cadrul soluției de plată RoPay: P2B (Person-to-Business), care permite persoanelor fizice să efectueze plăți instant către comercianți (persoane juridice) direct din aplicația de Mobile Banking – CEC app, fără card sau numerar, conform unui comunicat de presă transmis de Agerpres.

„Prin RoPay P2B, clienții noștri pot plăti rapid și sigur, prin scanarea codului QR afișat în magazine. Soluția se remarcă prin ușurință în utilizare și transferuri instant, oferind comercianților acces imediat la fonduri, prin transfer cont-la-cont. La CEC Bank, persoanele juridice sunt scutite de comisioane până la data de 30.06.2026. Continuăm să investim în tehnologii digitale care fac bankingul mai intuitiv și mai prietenos pentru toți utilizatorii”, a declarat Mugur Podaru, director al Direcției Operațiuni la Distanță, CEC Bank.

RoPay P2B se adresează în special micilor comercianți cu un singur punct de lucru, care utilizează aplicația de Mobile Banking – CEC app. Spre deosebire de plățile tradiționale cu cardul, unde banii ajung la comerciant după 1-2 zile, plățile prin RoPay P2B sunt procesate instant.

Procesul este simplu: persoana juridică se înrolează în aplicație și generează un cod QR pe care îl afișează plătitorului. Ulterior, clientul deschide aplicația de Mobile Banking, scanează codul QR și confirmă suma de plată.

În prezent, clienții CEC Bank persoane fizice beneficiază de mai multe facilități prin RoPay: scanarea codurilor QR afișate la POS, pe stickere, în aplicație sau pe facturi; plata prin site-ul comerciantului online; precum și plata sau cererea de plată folosind numărul de telefon.

RoPay face parte din serviciul național de plăți mobile instant fără card, dezvoltat de Transfond împreună cu instituțiile financiar-bancare, oferind transferuri instant, fără comisioane, direct din aplicația de mobile banking.

CEC Bank este cea mai veche instituție financiară din România

CEC Bank, fondată în 1864, este cea mai veche instituție financiară din România și deține cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale. Banca oferă produse și servicii pentru persoane fizice, IMM-uri și corporații mari prin unități bancare, ATM-uri, POS-uri, aplicația mobilă CEC app și magazinul virtual CEC_IN, unde toate produsele sunt disponibile 100% online.

Grupul CEC Bank a fost creat pe 27 iulie 2023, prin preluarea pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A., alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.