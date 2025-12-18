Platforma TikTok este acuzată de încălcarea legislației europene privind protecția datelor, după ce o organizație pentru protecția vieții private a susținut că aplicația ar fi monitorizat activitatea utilizatorilor Grindr prin intermediul unui furnizor terț.

Organizația NOYB (None of Your Business), cu sediul la Viena, a depus plângeri la autoritatea pentru protecția datelor din Austria împotriva TikTok, Grindr și companiei de analiză AppsFlyer, scrie Reuters.

Potrivit NOYB, companiile ar fi colectat și transferat date între aplicații fără consimțământul utilizatorilor, încălcând astfel Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Organizația susține că aceste practici au expus informații sensibile și au fost realizate fără o bază legală validă.

Urmărire între aplicații prin intermediul AppsFlyer

În plângerea depusă, NOYB afirmă că TikTok ar fi urmărit activitatea unui utilizator pe aplicația Grindr cu ajutorul AppsFlyer, o companie specializată în analiză și marketing mobil. Potrivit organizației, acest tip de urmărire între aplicații a avut loc fără informarea clară a utilizatorului și fără acordul explicit al acestuia.

Cazul ar fi fost descoperit după ce utilizatorul a depus o cerere de acces la datele sale personale, conform drepturilor garantate de GDPR. În urma acestei solicitări, utilizatorul ar fi aflat că TikTok deținea informații provenite din alte aplicații instalate pe telefonul său.

Ce date ar fi fost accesate

Conform NOYB, datele accesate de TikTok includeau informații legate de utilizarea aplicației Grindr, activitatea pe LinkedIn și un produs adăugat într-un coș de cumpărături online. Organizația afirmă că TikTok a furnizat aceste informații utilizatorului doar după solicitări repetate.

NOYB susține că această abordare nu respectă cerințele de transparență impuse de GDPR, care obligă companiile să informeze clar utilizatorii despre ce date sunt colectate și în ce scop sunt utilizate.

Datele, folosite pentru publicitate și analiză

Potrivit NOYB, TikTok ar fi indicat că datele colectate au fost utilizate în scopuri precum publicitate personalizată, analiză și securitate. Organizația subliniază că GDPR oferă un nivel de protecție sporit pentru datele sensibile, inclusiv informații care pot indica orientarea sexuală.

Astfel de date sunt considerate cu risc ridicat, deoarece pot conduce la discriminare sau la alte forme de prejudiciu pentru persoanele vizate. În acest context, NOYB afirmă că transferul acestor informații fără consimțământ explicit este incompatibil cu legislația europeană.

Lipsa unui temei legal pentru transferul datelor

Organizația care apără drepturile privind protecția datelor susține că nici Grindr, nici AppsFlyer nu ar fi avut un temei legal pentru a partaja datele utilizatorului cu TikTok. În plângerile depuse, organizația solicită autorităților austriece să investigheze cazul, să impună eventuale sancțiuni și să oblige companiile să înceteze practicile contestate.

Reprezentanții TikTok, Grindr și AppsFlyer nu au fost disponibili pentru comentarii la momentul publicării informațiilor.

Contextul mai larg al investigațiilor asupra TikTok și Grindr

Acuzațiile apar într-un context mai amplu de controale și sancțiuni aplicate marilor platforme tehnologice în Europa. În luna mai, TikTok a fost amendată cu 530 de milioane de euro de autoritățile din Irlanda, din cauza preocupărilor legate de transferul datelor utilizatorilor europeni către China.

În paralel, Grindr se confruntă cu un proces colectiv la Londra. Utilizatorii acuză compania că ar fi partajat, fără consimțământ, informații legate de starea de sănătate a utilizatorilor cu terți, în perioada 2018–2020.

Plângerile depuse în Austria ar putea duce la investigații suplimentare și la noi sancțiuni, dacă autoritățile vor constata încălcări ale GDPR. Cazul readuce în atenție modul în care datele sunt colectate și partajate între aplicații, precum și rolul companiilor terțe în ecosistemul digital actual.