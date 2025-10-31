CEO-ul Nvidia se alătură liderilor din tehnologie care contribuie financiar la noua sală de bal a Casei Albe

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a anunțat că a contribuit financiar la construcția noii săli de bal a Casei Albe, un proiect inițiat de președintele Statelor Unite, Donald Trump, informează Reuters.

Prin acest gest, Huang se alătură altor figuri importante din industria tehnologică ce susțin inițiativa.

„Sunt încântat să fac parte din acest proiect”, a declarat Huang marți, la Washington.

Nvidia nu a fost inclusă pe lista publică a donatorilor publicată recent de Casa Albă. Potrivit estimărilor din luna mai, averea personală a lui Jensen Huang depășește 120 de miliarde de dolari.

Lucrările de demolare a Aripii de Est a Casei Albe au început deja, pentru a face loc noii construcții, iar președintele Trump a estimat costul total al proiectului la aproximativ 300 de milioane de dolari. Printre companiile care contribuie la finanțare se numără și Amazon, Apple și Google.

În același timp, Nvidia a devenit miercuri prima companie din lume care a atins o capitalizare bursieră de 5 trilioane de dolari, confirmându-și statutul de lider global în domeniul inteligenței artificiale.