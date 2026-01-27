dark
CFR Călători permite rezervarea locurilor din aplicație pentru pasagerii cu abonamente

Redacția TechRider
27 ianuarie 2026
Tren care garează în Gara de Nord, București
Sursa foto: jackie ellis / Alamy / Profimedia
Călătorii care dețin abonamente pe trenurile CFR Călători pot, începând de acum, să își rezerve locul direct din aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, după ce operatorul feroviar a introdus o nouă funcționalitate dedicată acestui tip de utilizatori.

Potrivit unui comunicat al companiei, citat de Agerpres, actualizarea aplicației le permite pasagerilor cu abonamente (adulți, elevi și studenți) să efectueze rezervări de loc pentru trenurile care circulă în regim de rezervare, fără a mai fi necesară prezentarea la ghișeu sau utilizarea altor canale de vânzare.

Noua funcționalitate este deja activă și poate fi utilizată atât de către călătorii care folosesc abonamente digitale afișate pe telefon sub formă de cod QR, cât și de cei care au abonamentele încărcate pe cardul de transport.

Reprezentanții CFR Călători precizează că această actualizare face parte din procesul de digitalizare și modernizare a serviciilor companiei, cu obiectivul de a facilita accesul pasagerilor la transportul feroviar și de a îmbunătăți experiența de călătorie.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

