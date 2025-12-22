Peste 70% dintre clienții unei bănci din România își iau creditele de nevoi personale 100% digital

Şapte din 10 clienţi (71%) ING care solicită un credit de nevoi personale aplică 100% online, direct de pe telefonul mobil, din aplicaţia Home’Bank, conform unui comunicat de presă al băncii, scrie Agerpres.

Aproape o treime dintre aceştia accesează creditul în afara orelor de program ale office-urilor ING (9:00-18:00), inclusiv după miezul nopţii. În plus, 20% preferă să aplice în weekend.

Pentru acordarea creditului de nevoi personale, nu sunt necesare documente de venit sau drumuri la bancă. În cazul în care clientul alege să iniţieze şi să finalizeze procesul digital într-o singură sesiune, durata medie observată este de aproximativ 8 minute. Clienţii pot accesa între 2.000 lei şi 200.000 de lei, pe o durată de până la 5 ani, iar banii intră în cont pe loc.

Potrivit sursei citate, noul flux de acordare pentru ING Personal a fost refăcut complet pentru a oferi utilizatorilor un parcurs şi mai simplu şi intuitiv. Astfel, clienţii care intenţionează să îşi deschidă un credit de nevoi personale pot opta pentru un credit simplu sau cu refinanţare, au acces la o asigurare de credit integrată, la interogare ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) optimizată pentru rapiditate, cât şi la informaţii clare şi un design prietenos.

Noul proces permite refinanţarea pentru următoarele credite de la ING: cele de nevoi personale, cardurile de credit şi descoperitul de cont.

În momentele cheie ale procesului care ar putea genera întrebări, utilizatorii primesc informaţii explicative în ecrane, pentru claritate şi transparenţă.

„Ne-am dorit să transformăm o conversaţie cu un consultant într-o experienţă digitală clară, simplă şi coerentă, astfel încât clienţii noştri să simtă că sunt ghidaţi cu încredere la fiecare pas. Un aspect esenţial este că întregul proces se întâmplă în ritmul fiecărui client. Aceştia pot analiza, se pot răzgândi, pot întrerupe procesul şi pot reveni asupra lui oricând, pentru că progresul este salvat automat până în punctul în care au ajuns. Încurajăm clienţii să nu se grăbească, pentru că tot procesul a fost construit pentru ca ei să se poată gândi şi reveni când au luat cea mai bună decizie, în mod informat. Astfel, nu există presiunea timpului, iar clienţii noştri pot relua procesul în orice moment, zi sau noapte, de oriunde se simt mai confortab”, a explicat Roxana Cristea, Head of Lending Retail Banking, ING Bank România, citată în comunicat.

ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. Înfiinţată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse şi servicii tuturor categoriilor de clienţi – companii mari şi mici, instituţii financiare, mici antreprenori şi persoane fizice.