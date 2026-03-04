Peste o mie de echipamente și patru centre regionale de date au fost implementate în cadrul Cloud-ului Privat Guvernamental, proiect coordonat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

Potrivit unui comunicat al Metaminds, care, împreună cu Trencadis Corp, a realizat componenta de Cloud Intern, implementarea a implicat zeci de ingineri și specialiști care au lucrat în strânsă coordonare cu experții Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru integrarea și operaționalizarea infrastructurii la nivel național, transmite Agerpres.

Noua infrastructură include patru centre regionale de date — București, Timiș, Brașov și Sibiu — 570 de servere, peste 90 de sisteme de stocare și aproximativ 340 de echipamente de rețea.

„Cloud-ul Privat Guvernamental, cea mai amplă infrastructură digitală critică dezvoltată în România, intră în etapa operațională și va constitui baza tehnică pentru serviciile publice digitale ale statului. Implementarea a vizat realizarea unei infrastructuri de Cloud Intern distribuită în patru centre de date, asigurând continuitate operațională la nivel național. Sistemul include servere pentru procesare, stocare, backup și funcții critice, multiple sisteme de stocare de tip block, file și object, precum și echipamente de networking. Platforma integrează soluții software de automatizare și management care permit dezvoltarea și operarea serviciilor digitale într-un mediu securizat și scalabil, adecvat unei infrastructuri critice a statului”, se arată în comunicat.

Până în iunie 2026, cel puțin 30 de aplicații și sisteme IT&C care furnizează servicii digitale guvernamentale vor fi migrate în cloud. Aceasta va permite instituțiilor să facă schimb de date mai eficient, oferind cetățenilor acces mai rapid, simplu și sigur la documente și servicii online.

„Pentru administrație, Cloud-ul Privat Guvernamental va reduce costurile prin eliminarea sistemelor IT fragmentate și va oferi un cadru securizat și scalabil pentru dezvoltarea și operarea serviciilor digitale la nivel național”, precizează comunicatul.

Implementarea proiectului este coordonată de ADR, în calitate de beneficiar, partener și autoritate contractantă, în colaborare cu STS, care administrează partea tehnică și de securitate a Cloud-ului Intern, și cu Serviciul Român de Informații (SRI).

STS gestionează infrastructura de bază și componentele fundamentale ale Cloud-ului Privat Guvernamental, oferind servicii de tip Infrastructure as a Service (IaaS) și Platform as a Service (PaaS). Prin IaaS, instituțiile publice beneficiază de servere, stocare și rețea virtualizate într-un mediu securizat și scalabil. PaaS oferă platforme standardizate pentru dezvoltarea, testarea și rularea aplicațiilor informatice, facilitând interoperabilitatea și reducând timpul de implementare a serviciilor digitale.

Componenta de Cloud Intern, realizată de asocierea Metaminds și Trencadis Corp, constituie fundamentul unei infrastructuri cloud sigure, interoperabile și scalabile pentru sistemele informatice ale statului român.