Comapnia națională de Drumuri (CNAIR) a trimis sătre Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP) documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR, care prevede montarea a 400 de camere video cu radar și a echipamentelor necesare pentru monitorizarea traficului pe drumuri naționale și autostrăzi, potrivit Economedia.

După validarea documentației de către ANAP, CNAIR va lansa licitația publică pentru achiziția echipamentelor, a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de instalare.

„Siguranța rutieră intră în era digitală: instalăm 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi! Pentru reducerea numărului de accidente, pe lângă o infrastructură nouă, este nevoie și de impunerea disciplinei în traficul rutier, inclusiv cu ajutorul tehnologiei”, a transmis directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile (Programul Transport 2021-2027).

Noul sistem integrat de management al traficului va permite:

– monitorizarea vitezei și recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare,

– verificarea deținerii rovinietei,

– procesarea automată a datelor și a abaterilor de la conduita rutieră.

În viitor, sistemul va putea fi adaptat pentru a alerta rapid echipajele de urgență în caz de incidente, va permite analiza traficului și verificarea deținerii ITP și RCA.

„Principalul obiectiv al sistemului e-SIGUR nu este sancționarea, ci descurajarea comportamentelor agresive și periculoase la volan. Ne aliniem astfel Strategiei Naționale care urmărește reducerea drastică a numărului de victime pe șosele”, a mai precizat Pistol.