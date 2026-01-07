Comerţul electronic a început să ia amploare tot mai mare în ultima perioadă, ponderea persoanelor în vârstă de 16-74 ani care au apelat la serviciile online pentru a comanda sau cumpăra bunuri şi servicii fiind în 2025 de 74,3% din totalul persoanelor care au folosit internetul în ultimele 12 luni, cu 1,4 puncte procentuale mai mare faţă de anul anterior, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, tendinţă de creştere se observă atât la persoanele de sex masculin, cât şi la cele de sex feminin, aceasta fiind de 0,9 puncte procentuale, respectiv 1,9 puncte procentuale comparativ cu 2024.

În 2025, internetul a fost accesat pentru a comanda sau pentru a cumpăra bunuri sau servicii de aproape trei din patru bărbaţi (72,8%), în timp ce ponderea femeilor care au accesat internetul pentru a comanda sau pentru a cumpăra bunuri sau servicii a fost cu 3 trei puncte procentuale mai mare faţă de cea a bărbaţilor (75,8%).

Frecvența achizițiilor online

Din totalul persoanelor în vârstă de 16-74 ani care au utilizat internetul în ultimele 12 luni, 58,9% au efectuat comenzi şi cumpărături online în ultimele 3 luni, 26,6% în perioada cuprinsă între 3 luni şi un an în urmă şi 14,5% cu mai mult de un an în urmă.

Pe medii de rezidenţă faţă de anul precedent, ponderea persoanelor care au comandat bunuri sau servicii pe internet a crescut atât în mediul urban, cu 0,5 puncte procentuale, ajungând în 2025, la 77,6%, cât şi în mediul rural, cu 3,3 puncte procentuale, la 70,6%. Cu toate acestea, şi în anul 2025 s-a menţinut o diferenţă semnificativă între cele două medii de rezidenţă, de şapte puncte procentuale, în favoarea mediului urban.

Vârsta, educația și statutul ocupațional

Pe grupe de vârstă, persoanele care apelează la serviciile magazinelor online pentru a cumpăra bunuri sau servicii sunt atât tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-34 ani (86,4%), persoanele adulte cu vârsta cuprinsă între 35-54 ani (81%), dar nu în ultimul rând persoanele în vârstă de 55-74 ani (55,1%).

INS subliniază că nivelul de educaţie absolvit de o persoană reprezintă o caracteristică individuală importantă cu influenţă directă asupra accesării internetului cu scopul achiziţionării de produse din magazinele online. Astfel, dintre persoanele în vârstă de 16-74 ani care au accesat internetul în ultimele 12 luni, persoanele cu un nivel de educaţie superior au cumpărat produse şi servicii online în proporţie de 93,7%, urmate, la distanţă destul de mare, de persoanele cu nivel de educaţie mediu (74,2%).

După statutul ocupaţional, o deschidere mai mare către comerţul online se observă în cazul persoanelor în vârstă de 16-74 ani care au avut statut de elev şi student, precum şi în rândul salariaţilor, ponderile acestora înregistrând valori de 85,4%, respectiv 84,9% în totalul persoanelor de 16-74 ani care în ultimele 12 luni au utilizat internetul şi care au acelaşi statut ocupaţional. La polul opus se află pensionarii, ponderea persoanelor care au comandat sau cumpărat bunuri sau servicii online în rândul pensionarilor fiind, în anul 2025, de numai 46,7%.

Din totalul persoanelor în vârstă de 16-74 ani, care au utilizat internetul în ultimele 12 luni, ponderea persoanelor care au comandat sau au cumpărat bunuri sau servicii online a variat, pe regiuni de dezvoltare, de la 68,6% în regiunea Sud-Est la 83,6% în regiunea Bucureşti-Ilfov.

Ce cumpără românii online

Anul trecut, 5.884.000 persoane în vârstă de 16-74 de ani au cumpărat bunuri sau servicii în ultimele 3 luni, în creştere cu 794.000 de persoane faţă de anul precedent, iar 3.405.000 persoane au cumpărat bunuri sau servicii prin intermediul unui site web sau a unei aplicaţii, pentru uz personal.

Dintre serviciile achiziţionate cel mai frecvent online, pe primul loc se situează cele de transport oferite de diverse agenţii de transport (autobuz, tren, bilete de avion, călătorie cu taxiul), acestea fiind accesate de 65,4% dintre persoanele cu vârste între 16 şi 74 de ani care au folosit comerţul electronic în ultimele trei luni, în scop personal. La o distanţă considerabilă, dar tot cu o pondere ridicată, se situează achiziţia de bilete pentru evenimente culturale şi sportive (la cinema, concerte, competiţii sportive, târguri etc.), menţionată de 52,2% dintre persoanele de 16-74 ani care au folosit comerţul electronic în ultimele trei luni, în scop personal, urmată de serviciile de cazare, rezervare direct la hotel sau prin agenţii de turism (41,6%).

Diferențe de gen în preferințele de cumpărare

Analiza după categoria de bunuri şi servicii cumpărate prin intermediul unui site web sau a unei aplicaţii, în scop personal, relevă faptul că există diferenţe semnificative între persoanele de sex masculin şi cele de sex feminin la unele categorii de bunuri sau servicii cumpărate. Diferenţe semnificative se întâlnesc la categoriile: descărcarea şi actualizarea jocurilor sau a elementelor virtuale asociate acestora, ponderea în rândul bărbaţilor fiind de 20%, diferenţa faţă de ponderea în rândul femeilor fiind de 11,6 puncte procentuale, urmată de cumpărarea de servicii de cazare, ponderea în rândul bărbaţilor fiind de 45%, în timp ce în rândul femeilor ponderea a fost de doar 38,3%.

În schimb, femeile au prezentat o preferinţă mai pronunţată pentru descărcarea de cărţi electronice sau audio, cu o pondere de 22,3%, depăşind ponderea în rândul bărbaţilor cu 4,7 puncte procentuale. Cele mai mari ponderi s-au înregistrat la cumpărarea online a serviciilor de transport oferite de agenţii specializate, ponderea înregistrată în rândul femeilor în vârstă de 16-74 ani atingând valoarea de 66,4%, cu 2,1 puncte procentuale mai mare decât cea în rândul bărbaţilor (64,3%), urmată la o oarecare distanţă de cumpărarea de bilete pentru evenimente culturale şi sportive, care a înregistrat în rândul femeilor o pondere de 53%, iar în rândul bărbaţilor o valoare de 51,4%.