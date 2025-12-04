Comisia Europeană a deschis o anchetă antitrust oficială pentru a evalua dacă noua politică a Meta privind accesul furnizorilor de inteligență artificială la WhatsApp poate încălca normele UE în materie de concurență. Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei, noua politică Meta interzice furnizorilor de AI să comunice prin intermediul WhatsApp Business atunci când inteligența artificială este serviciul principal oferit.

Meta va implementa noua politică din 15 ianuarie 2026

Întreprinderile pot utiliza în continuare instrumente de IA pentru funcții auxiliare sau de asistență, cum ar fi asistența automatizată pentru clienți oferită prin WhatsApp. Comisia susține că este „îngrijorată de faptul că această nouă politică ar putea împiedica furnizorii terți de AI să își ofere serviciile prin WhatsApp în Spațiul Economic European (SEE)”.

Mai mulți furnizori de inteligență artificială oferă acces la asistenții lor prin WhatsApp, permițând utilizatorilor să interacționeze cu IA conversațională direct în cadrul aplicației pentru sarcini precum răspunsul la întrebări, generarea de conținut sau accesarea asistenței pentru clienți.

Comisia Europeană a declarat că Meta va implementa noua politică printr-o actualizare a termenilor și condițiilor WhatsApp pentru utilizatorii business, ce va intra în vigoare începând cu 15 ianuarie 2026. Pentru furnizorii de AI noi pe WhatsApp, actualizarea este deja aplicabilă începând cu 15 octombrie 2025.

Ancheta Comisiei nu va acoperi și Italia

Ancheta formală va acoperi SEE, cu excepția Italiei. Acest lucru are scopul de a evita suprapunerea cu procedurile în curs ale autorității italiene pentru concurență privind posibila impunere a unor măsuri provizorii referitoare la comportamentul Meta.

Dacă se dovedesc a fi într-adevăr așa, practicile care fac obiectul anchetei pot încălca normele UE în materie de concurență care interzic abuzul de poziție dominantă. Comisia Europeană susține că monitorizează continuu piețele de AI din SEE pentru a nu încălca legile Spațiului Economic European.

Printre legile vizate de Comisie se numără Articolul 102 din Tratatul privind Funționarea Uniunii Europene și articolul 54 din Acordul privind SEE. Ele interzic abuzul de poziție dominantă care poate afecta comerțul și împiedica sau restricționa concurența în cadrul pieței unice.