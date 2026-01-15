Guvernul aprobă un proiect pentru digitalizarea Administrației Fondului pentru Mediu, în valoare de 145 de milioane de lei / AFM va avea un nou sistem informatic integrat

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, proiectul privind digitalizarea Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), prin implementarea unui Sistem Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu (SIIAFM), potrivit unui comunicat al instituției, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noul sistem are ca obiectiv digitalizarea completă a fluxurilor interne ale AFM, de la administrarea programelor de finanțare și a contribuțiilor de mediu, până la procesele administrative și serviciile destinate cetățenilor și mediului de afaceri. Platforma va fi construită modular și va include componente de cloud, securitate cibernetică, interoperabilitate între sisteme, analiză de date, o aplicație mobilă și instrumente de suport decizional.

Ministerul Mediului susține că implementarea proiectului ar urma să contribuie la reducerea birocrației, la digitalizarea relației cu beneficiarii și la creșterea nivelului de securitate a datelor, prin alinierea la standardele europene privind interoperabilitatea și protecția informațiilor.

Valoarea totală a proiectului este de 144,8 milioane lei, din care 131,3 milioane lei reprezintă cheltuieli de investiții, iar 13,4 milioane lei sunt alocate pentru bunuri și servicii.

Cheltuielile de investiții sunt propuse pentru finanțare din fonduri europene nerambursabile, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul Programului Operațional „Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021–2027”, cu o intensitate de până la 100%, în baza cererii de finanțare depuse de AFM.

Durata estimată de implementare a proiectului este de 29 de luni.