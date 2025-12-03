Compania românească Holisun a lansat FINER, o platformă digitală concepută să rezolve una dintre problemele cronice ale mediului academic, raportarea greoaie și fragmentată a rezultatelor de cercetare. Sistemul își propune să reducă povara birocratică de pe umerii universităților și cercetătorilor, care ajung adesea să petreacă mai mult timp completând formulare decât lucrând efectiv la proiectele lor, se arată într-un comunicat emis de Holisun.

Platforma a fost creată pentru a centraliza toate tipurile de producție științifică, de la articole și teze, până la proiecte, activități editoriale sau premii, și pentru a oferi o imagine completă asupra activității unui centru universitar. FINER se conectează direct la baze de date internaționale precum EBSCO, Elsevier, Google Scholar, DOAJ, Web of Science și Scopus, și permite o validare rapidă a informațiilor, în timp ce elimină nevoia verificărilor manuale, care până acum consumau un volum semnificativ de resurse.

FINER funcționează ca o bibliotecă digitală inteligentă a performanței academice

Potrivit Holisun, FINER funcționează ca o bibliotecă digitală inteligentă a performanței academice. Fiecare rezultat este înregistrat, verificat și analizat în timp real. Conducerea universităților poate vedea oricând cum evoluează productivitatea științifică, poate compara contribuțiile departamentelor sau poate evalua impactul cercetării pe baza citărilor și a indicatorilor bibliometrici.

Într-un peisaj academic în care competitivitatea se bazează tot mai mult pe date, astfel de instrumente pot influența direct strategiile de dezvoltare sau deciziile privind finanțarea, susține Holisun.

„FINER este soluția creată de Holisun pentru viitor și este dedicată universităților care vor să își pună cu adevărat în valoare performanța științifică. Cercetarea ar trebui să fie despre inovație și descoperire, nu despre completarea de formulare”, afirmă Oliviu Matei, fondatorul companiei. El insistă că platforma nu doar digitalizează procesul, ci îl transformă într-unul automatizat și mult mai puțin predispus la erori.

FINER pune accent pe controlul individual al datelor

FINER pune accent și pe controlul individual al datelor. Fiecare cercetător își poate valida și actualiza propriile rezultate, asigurând acuratețea informațiilor care ajung ulterior în rapoartele instituționale. Universitățile beneficiază astfel de transparență și de un flux de lucru clar, în care datele sunt monitorizate și actualizate continuu, nu doar în perioadele de evaluare.

Pe lângă eficiența administrativă, Holisun mizează pe impactul strategic al platformei. Prin vizualizări interactive și analize detaliate, FINER își propune să ofere rectorilor și decanilor instrumentele necesare pentru a lua decizii bazate pe date, nu pe estimări sau rapoarte întârziate. Într-un context în care accesul la finanțare și prestigiul academic depind tot mai mult de indicatori măsurabili, astfel de soluții digitale pot deveni esențiale pentru universitățile care vor să rămână competitive.

Lansarea FINER marchează, astfel, o nouă etapă în digitalizarea mediului universitar românesc. Este adevărat că platforma nu promite să elimine complexitatea cercetării, susțin creatorii acesteia, dar țintește să elimine complexitatea raportării, un pas care, în ochii comunității academice, era de mult necesar.