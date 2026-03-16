Numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice a crescut semnificativ în România, potrivit datelor prezentate de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

În 2025, peste 2.700 de persoane au ajuns la unitățile de primiri urgențe, aproape dublu față de anul precedent, iar două dintre victime și-au pierdut viața, notează Mediafax.

Datele centralizate de Direcția de Medicină de Urgență arată o evoluție rapidă a acestui fenomen.

Dacă în 2024 au fost înregistrate 1.491 de cazuri, în 2025 numărul pacienților a ajuns la 2.751. În același timp, a crescut și gravitatea accidentelor: 354 de persoane au avut nevoie de intervenții chirurgicale anul trecut, comparativ cu 190 în 2024.

O creștere semnificativă se observă și în rândul tinerilor. Potrivit ministrului, numărul pacienților sub 20 de ani implicați în astfel de accidente a urcat de la 646 în 2024 la 1.611 în 2025.

„Pentru medicii din serviciile de urgență, înseamnă traumatisme serioase, intervenții chirurgicale, iar pentru pacienți, perioade lungi de recuperare”, a transmis oficialul.

Tendința se menține și la începutul acestui an. În primele luni din 2026, 89 de persoane au ajuns deja la urgență în urma unor accidente cu trotinete electrice, iar nouă dintre acestea au necesitat intervenții chirurgicale.

În acest context, ministrul Sănătății atrage atenția asupra necesității unor măsuri de prevenție și a unei utilizări mai prudente a acestor mijloace de transport, tot mai populare în marile orașe.

El sugerează inclusiv nevoia unor reguli mai clare privind circulația trotinetelor electrice.

La nivel local, unele autorități au început deja să impună restricții. În Buzău, trotinetele electrice au fost interzise în mai multe zone, inclusiv în parcuri, locuri de joacă, terenuri de sport, curțile școlilor și în anumite zone pietonale sau străzi centrale.

Măsuri similare au fost adoptate și în Piatra Neamț, unde primăria a interzis utilizarea trotinetelor electrice închiriate.

Pe lângă aceste decizii locale, cadrul legislativ a fost completat recent cu o obligație suplimentară pentru utilizatori.

Din noiembrie, proprietarii de trotinete electrice trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă, măsură menită să acopere eventualele daune produse în accidente.